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Ziraat Bankası çiftçi konut kredisi kampanyası şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Çiftçiler hasat zamanlarında taksit ödemesi yapmak suretiyle Çiftçi Konut Kredisi'nden yararlanabilmektedir. Peki Ziraat Bankası Çiftçi Konut Kredisi kampanyası şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? İşte Çiftçi Konut Kredisi detayları.

25 Aralık 2019 Çarşamba 11:41
Ziraat Bankası çiftçi konut kredisi kampanyası şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Bankalar, müşterilerinin konut sahibi olabilmeleri için konut kredisi kampanyaları düzenlemektedir. Ev maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte müşterilerin konut kredilerine ilgisi artış göstermiştir. Ziraat Bankası, düzenli gelir gelir durumu olmayan çiftçiler için Çiftçi Konut Kredisi paketi geliştirmiştir. Kampanya kapsamında çiftçiler avantajlı faiz oranlarıyla konut sahibi olabilmektedir.

Çiftçi Konut Kredisi nedir?

Ziraat Bankası çiftçi vatandaşlar için konut kredi kampanyası başlatmıştır. Kampanya kapsamında düzenli geliri olmayan çiftçiler hayallerindeki evi satın alabilmektedir. Çiftçiler, Ziraat Bankası ile aldıkları bu konut kredisi gelir durumuna bağlı olarak düzenleyebilmekte ve banka tarafından sağlanan olanaklar kapsamında 6-12 ayda bir olmak üzere değişik vadelere bölünebilme imkanından yararlanabilmektedir.

Çiftçiler aylık gelir kazanmadıkları için banka 3-6-12 ayda bir ödeme olanaklarıyla finansman sağlamaktadır. Çiftçiler kazançlarını bankaya bildirmeleri halinde kredi uzmanlarının belirlediği en uygun ödeme planıyla hayallerindeki konuta kavuşabilmektedir.

Ziraat Bankası Çiftçi Konut Kredisi kampanyası

Vade olanaklarının çiftçilerin gelir durumuna uygun bir hale getirildiği Ziraat Bankası Çiftçi Konut Kredisi’nde müşteriler dilerlerse kredi ödemelerini 10 yıl vade olanağıyla yapabilmektedir. 10 yıllık ödeme planı kapsamında yapılacak ödemelerin tamamının kredi çekilmeden önce planlanması ve doküman şeklinde alınması gerekiyor. Ekspertizin hazırlayacağı raporla ev değerinin yüzde 80’lik kısmına kredi kullanılabilmektedir.

Banka, prosedür gereği satın alınacak evi ipotekler. Çiftçiler Ziraat Bankası’ndan kullandıkları konut kredisi vadesini tam olarak bitirinceye kadar banka ipoteği sürdürmektedir. Vade sonunda veya konut kredisi borcu erken kapatılırsa ipotek banka tarafından otomatik olarak kaldırılmaktadır. Ziraat Bankası, ÇKS kampanyasında genel olarak söz konusu ipotek işlemini teminat olarak yeterli görmesine karşın bazı müşterilerden kefil veya ek teminat talep edebilir.

Çiftli Konut Kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Ziraat Bankası diğer bireysel kredilerde olduğu gibi ÇKS’de de bazı masrafların müşterilerin karşılanmasını istemektedir. Kredi tahsis ücreti, konut sigortası, kredi sigortası, DASK ve ekspertiz rapor ücreti gibi masraflar çiftçiler tarafından karşılanıyor. Çiftçiler Ziraat Bankası’na şahsen başvuru yaparak Çiftçi Konut Kredisi başvurularını iletebilirler.

Son Güncelleme: 25.12.2019 11:41
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