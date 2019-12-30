Ziraat Bankası dekont no nedir, nerede yazar? Ziraat Bankası dekont numarası alma

Bankalarda yapılan bir çok işlemde banka tarafından verilen fişe dekont denir. Bu belge resmi işlemlerde işe yarayabilir. Bankalara yatırılan paralara bir kanıt niteliğinde kullanılır. Aynı zamanda dekont üniversite harcı, sınav harcı ya da kredi kartı ödemelerini yaptığınızda kurumlara ibraz ederek ödeme yaptığınızı kanıtlamaya yarar.

Ziraat Bankası dekont numarası nedir?

Ziraat Bankası dekont numarası nerede yazar?

Bankalardan alınan her dekontun üzerinde bir dekont numarası yer almaktadır. Dekontları birbirinden ayırmaya yarayan bu numara sayesinde dekontunuzu ibraz ederken kurumlara dekont numaranızı da belirtmiş olursunuz. Dekont numarası, işlemlerde ve takipte kolaylık sağlayan bir numaradır.

Ziraat Bankası dekont nosu, dekontunuzun üst kısmında yer alan saat ve tarih kısmından sonra gelir. Bir harf ile başlayan bu numara ile sınav başvurunuzu yaparken ödemelerinizi yaptığınıza dair kanıt niteliği taşır. Dekontlarınızı her zaman saklamanız gerektiğini unutmamalısınız.