İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113329
ALTIN
287.168
DOLAR
5.9350
STERLİN
7.7162
EURO
6.5805

Ziraat Bankası düşük faizli 2020 yeni yıl kredi kampanyası

Ziraat Bankası düşük faizli yeni yıl kredi kampanyasını hazırladı. Kredi ihtiyacı olan kişiler Ziraat Bankası’ndan düşük faizli olarak sunduğu yeni yıl kampanyasından yararlanabilecek.

26 Aralık 2019 Perşembe 08:17
Ziraat Bankası düşük faizli 2020 yeni yıl kredi kampanyası

Ziraat Bankası yeni yıl kampanyalarını hazırladı. Müşterilerine düzenli bir şekilde kredi vermeyi amaçlayan Ziraat Bankası yeni yıldaki kredi kampanyalarını açıkladı. Bu krediler sayesinde Ziraat Bankası müşterileri uygun faiz oranlarıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Ziraat Bankası Yeni Yıl Kredileri

Ziraat Bankası yeni yıl kredisi kampanyasında aşağıdaki kredi türlerinde kredi desteği sağlamaktadır:

- Tüketici Kredisi

- Bireysel Enerji Verimliliği Kredisi

- Tüketici Avans Kredisi

- Eğitim Kredisi

- İpotekli Bireysel Finansman Kredisi

- Enerji Verimliliği Yönetim Kredisi

- Birleştiren İhtiyaç Kredisi

- İmar Barışı Kredisi

Müşteriler ihtiyaç duydukları kredi türüne göre Ziraat Bankası’ndan kredi alabilir.

Ziraat Bankası Yeni Yıl Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası’nın yeni yıl kredi başvurusu faklı yöntemlerle yapılabilir. Yeni yıl kredisi almak isteyen kişiler şubeler üzerinden, intenet bankacılığının veya Ziraat Mobil üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası Yeni Yıl Kredisi Şube Üzerinden Başvuru

Ziraat Bankası’nın yeni yıl kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilir. Şube üzerinden gereken belgeler hazırlanarak banka temsilcisiyle kredi başvurusu tamamlanabilir.

Yeni Yıl Kredisi İntenet Bankacılığı Başvurusu

Ziraat Bankası’nın yeni yıl kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler intenet bankacılığı hizmetini kullanabilir. Sistem üzerinden Online kredi başvurusu bölümüne girilerek formun doldurulmasıyla başvurular alınır. Banka değerlendirmeyi yaptıktan kısa bir zaman sonra müşteriye yanıt verir.

Yeni Yol Kredisi Mobil Uygulama Üzerinden Başvuru

Ziraat Bankası yeni yıl kredi kampanyalarından yararlanmak isteyen kişiler Ziraat Mobil uygulamasını kullanabilir. Şifreleriyle birlikte mobil uygulamaya giren kişiler dakikalar içerisinde kredi başvurusunu tamamlayabilir.

Ziraat Bankası Yeni Yıl Kredisi İçin Gereken Belgeler

- Başvuru Formu

- Kimlik

- Gelir Belgesi

- Serbest meslek çalışanları için bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi

- Tüzel kişiler için ortak oldukları şirketin sözleşmesini belirten belge.

- Ziraat Bankası’nın isteyebileceği ekstra belgeler.

Ziraat Bankası 2020 Yeni Yıl Kredi Kampanyaları

Ziraat Bankası’nın yeni yıl kredi kampanyalarında %0,99 faiz oranıyla kredi almak mümkündür. 100 bin TL’ye kadar sunulan kredilerde 60 aya dek vade imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası yeni yıl kredi kampanyası aşağıdaki gibidir:

- Minimum kredi miktarı: 1000 TL

- Maksimum kredi miktarı: 100 bin TL

- Vade süresi 3 – 60 ay

- Minimum yıllık maliyet oranı: %19,56

- Maximum yıllık maliyet oranı: %20,29

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu
2020 Motorlu Taşıt Vergi oranları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
2020 Motorlu Taşıt Vergi oranları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi

Popüler Haberler

ING Bank eft iptal işlemi nasıl yapılır?
Enes Batur'un yeni şarkısı Dolunay Post Malone'dan çalıntı mı? yine aynı söylentiler!
The Witcher 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon konusu ve yayın tarihi
Beyaz TV İz Bırakanlar dizisi oyuncuları ve Dizi konusu
2020 sigara ve alkol fiyatları ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam iddiaları doğru mu?
Çukur Cumali öldü mü, ölecek mi? Necip Memili Çukur'dan ayrılacak mı?
TRT 1 Türkan Hanım'ın Konağı dizisi yakında!
Zümrüdü Anka Serhat kimdir? Gerçek adı nedir? Alp Navruz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Çukur Mahsun geri döndü! Berkay Ateş Yamaç'ı kurtardı!
Zümrüdü Anka Zümrüt Kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yılmaz hakkında bilgiler
Ziraat Bankası düşük faizli 2020 yeni yıl kredi kampanyası
Evde doğal aloe vera kremi yapılışı ve cilde faydaları
Kanalların yayın akışları 19 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Zemheri 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri dizisi konusu ve oyuncuları
ÇKS belgesi nedir? ÇKS online sorgulama nasıl yapılır? ÇKS sorgulama işlemleri
Gmail şifresi nasıl sıfırlanır? En basit yöntem ile şifre sıfırlama
Bedelli askerlik için kredi veren bankalar hangileri? En uygun bedelli kredisi veren bankalar
Hangi araba markası hangi ülkeye ait? Kendi otomobilini üreten ülkeler ve araba markaları
2049 nitelik kodu nedir? Personel alımı 2049 nitelik kodu özel şart anlamı
Türkiye yerli otomobilinin fotoğrafları paylaşıldı! İşte yerli otomobilin tasarımı ve donanım bilgileri
Enes Batur Dolunay şarkısı çalıntı mı? Gelenek bozulmadı! Çalıntı iddiaları konuşulmaya başlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.