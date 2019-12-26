Ziraat Bankası düşük faizli 2020 yeni yıl kredi kampanyası

Ziraat Bankası yeni yıl kampanyalarını hazırladı. Müşterilerine düzenli bir şekilde kredi vermeyi amaçlayan Ziraat Bankası yeni yıldaki kredi kampanyalarını açıkladı. Bu krediler sayesinde Ziraat Bankası müşterileri uygun faiz oranlarıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Ziraat Bankası Yeni Yıl Kredileri
Ziraat Bankası yeni yıl kredisi kampanyasında aşağıdaki kredi türlerinde kredi desteği sağlamaktadır:
- Tüketici Kredisi
- Bireysel Enerji Verimliliği Kredisi
- Tüketici Avans Kredisi
- Eğitim Kredisi
- İpotekli Bireysel Finansman Kredisi
- Enerji Verimliliği Yönetim Kredisi
- Birleştiren İhtiyaç Kredisi
- İmar Barışı Kredisi
Müşteriler ihtiyaç duydukları kredi türüne göre Ziraat Bankası’ndan kredi alabilir.
Ziraat Bankası Yeni Yıl Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ziraat Bankası’nın yeni yıl kredi başvurusu faklı yöntemlerle yapılabilir. Yeni yıl kredisi almak isteyen kişiler şubeler üzerinden, intenet bankacılığının veya Ziraat Mobil üzerinden başvuru yapabilir.
Ziraat Bankası Yeni Yıl Kredisi Şube Üzerinden Başvuru
Ziraat Bankası’nın yeni yıl kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilir. Şube üzerinden gereken belgeler hazırlanarak banka temsilcisiyle kredi başvurusu tamamlanabilir.
Yeni Yıl Kredisi İntenet Bankacılığı Başvurusu
Yeni Yol Kredisi Mobil Uygulama Üzerinden Başvuru
Ziraat Bankası yeni yıl kredi kampanyalarından yararlanmak isteyen kişiler Ziraat Mobil uygulamasını kullanabilir. Şifreleriyle birlikte mobil uygulamaya giren kişiler dakikalar içerisinde kredi başvurusunu tamamlayabilir.
Ziraat Bankası Yeni Yıl Kredisi İçin Gereken Belgeler
- Başvuru Formu
- Kimlik
- Gelir Belgesi
- Serbest meslek çalışanları için bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi
- Tüzel kişiler için ortak oldukları şirketin sözleşmesini belirten belge.
- Ziraat Bankası’nın isteyebileceği ekstra belgeler.
Ziraat Bankası 2020 Yeni Yıl Kredi Kampanyaları
Ziraat Bankası’nın yeni yıl kredi kampanyalarında %0,99 faiz oranıyla kredi almak mümkündür. 100 bin TL’ye kadar sunulan kredilerde 60 aya dek vade imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası yeni yıl kredi kampanyası aşağıdaki gibidir:
- Minimum kredi miktarı: 1000 TL
- Maksimum kredi miktarı: 100 bin TL
- Vade süresi 3 – 60 ay
- Minimum yıllık maliyet oranı: %19,56
- Maximum yıllık maliyet oranı: %20,29