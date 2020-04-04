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Ziraat Bankası, Halbank, Vakıfbank 6 Ay ödemesiz kredi başvuru durumu sorgulama! 0.49 Faizle 10 Bin TL kredi sonuçları ne zaman belli olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 10 bin TL kredi başvuruları başladı. Başvuru yapanlar, nasıl sorgulama yapacağını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Halbank, Vakıfbank 6 Ay ödemesiz kredi başvuru durumu sorgulama! 0.49 Faizle 10 Bin TL kredi sonuçları ne zaman belli olacak diye soranlar için işte, yanıtı…

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:38
Ziraat Bankası, Halbank, Vakıfbank 6 Ay ödemesiz kredi başvuru durumu sorgulama! 0.49 Faizle 10 Bin TL kredi sonuçları ne zaman belli olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde Devlet bankalarından 10 bin TL’ye kadar kredi çekilebileceğini duyurmuştu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan çekilebilecek kredilerin başvurusu başladı. Üç bankanın çağrı merkezi müşteri temsilcisi, intenet bankacılığı, telefon mobil uygulamaları ile yüzde 0.49 faiz oranıyla 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvuru başladı.

6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi

Devlet bankalarının 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi kampanyaları için başvurular başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından sağlanan bu kampanyaya katılmak için bazı şartlar bulunuyor. Herkesin faydalanamayacağı bu krediden aylık hane geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlar yararlanabilecek. Bu kişiler, 10 bin TL’ye kadar kredi çekebilecek.

Kredi Kullanım Özellikleri

Kredi kullanımlarında vatandaşlara 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL kredi çekme hakkı verilecek. Kredi ödemelerinde vatandaşlar ilk 6 ay ödeme yapmayacak. Daha sonra kredileri toplam 36 ay vade ile geri ödeyebilecek.  Vatandaşlar 30 ay vadeli 10 bin TL kredi kullanmış olacak. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından bu kredi kullanımlarına yüzde 0.49 faiz uygulanacak.

-10.000 6 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi geri ödemesi aylık taksit tutarı: 376 TL.

- 7.500 6 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi geri ödemesi aylık taksit tutarı: 282 TL.

- 5000 6 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi geri ödemesi aylık taksit tutarı: 188 TL.

Kredi Başvuru İşlemleri

Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu SMS üzerinden gerçekleşebiliyor. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atabilirsiniz.

İlk 6 ay ödemesiz en fazla 10 bin TL’ye kadar kredi kampanyasının başlamasıyla birlikte çoğu vatandaş bu kampanyadan faydalanmak için başvuru yapmaya başladı. Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank’ın intenet siteleri üzerinden ve mobil uygulamalar üzerinden de gerçekleşebiliyor. Başvuru değerlendirmeleri yapıldıktan sonra başvurunun sonucu eğer olumlu ise bilgilendirme yapılıyor.

Başvuruların başlamasının ardından sosyal medya üzerinden çoğu vatandaş, başvurularının kabul edilmediğini ve başvuru sürecinde sorun yaşadığını dile getirirken Ziraat Bankası, kredi talepleri Bireysel İhtiyaç Destek Kredisi kriterlerine göre değerlendirilecektir diye açıklama yaptı. Yani başvuruların kabul edilmesi için kişilerin verilen şartları sağlaması gerekiyor. Krediden faydalanmak için belirlenen ilk şart aylık haneye giren tutarın 5 bin TL’nin altında olması. Bunun dışında detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank’ın resmi intenet şubelerini ve mobil uygulamalarını ziyaret edebilir veya bankaların çağrı merkezlerini arayabilirsiniz.

 

 

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Son Güncelleme: 04.04.2020 15:38
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