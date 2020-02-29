Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kamu bankaları yeni kredi faiz indirim hamlesi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Ağustos ayındaki faiz indirimlerinden önce kullanılan konut kredileri için yen bir düzenleme yaptı ve faiz indirimi fırsatı sundu. Bu kampanya sayesinde kamu bankaları aracılığıyla ev sahibi olmak isteyen kişiler konut kredisi faiz indirimlerinden yararlanabilecek. 2019 Ağustos ayından önce %0,99’dan fazla faiz oranıyla kredi alan kişiler, kamu bankalarına başvuru yaparak %0,99 faiz oranıyla kredi alabilecek.

500 Bin TL’nin Altındaki Krediler İçin Geçerli Olacak

%0,99 faiz oranıyla konut kredilerini güncelleyecek kişilerin aldıkları kredinin en fazla 500 bin TL olması gerekiyor. Kredisi 500 bin TL’den az olan kişiler, kamu bankalarına başvuru yaparak %0,99 faiz oranıyla kredi alabilecek.

Ekonomide yaşanan gelişmeler ve Merkez Bankası’nın aldığı kararlar bankaların da faiz oranlarında indirime gitmesinin yolunu açtı. Konut kredilerine dair ilk hamle kamu bankalarından geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredilerinin güncellenmesiyle ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup 500 bin TL altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından, 500 bin TL üzerinde kredi borcu bulunanların ise Bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından, kredileri yenilenebilecektir.”