Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank temel destek ihtiyaç kredisi: 3.000 TL kredi geri ödeme planı ve aylık taksit tutarı

Vatandaşların geçirmiş olduğumuz bu zorlu süreçte rahat edebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına kamu bankaları, Bireysel Temel Destek İhtiyaç Kredilerini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından birçok vatandaş, temel ihtiyaç kredisinden faydalanabilmek adına Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’a başvuruda bulunmuştu. Bankalar başvuru almaya devam ederken, başvuruda bulunan vatandaşların kredi almaya hak kazanıp kazanmadığına dair sonuçları da açıklamaya başladı.
Kredi Başvuruları Açıklanıyor
Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından düzenlenen Bireysel Temel Destek İhtiyaç Kredisi kapsamında, vatandaşlara, ilk 6 ay geri ödemesiz ve 36 aya varan vade farkları ile sunulan kredilerde, ödemeler ise her ay eşit fiyatlandırmalar ile tahsil edilecek. 10.000 TL’ye varan kredi seçenekleri sunan kamu bankaları faiz oranını ise %0,49 olarak belirledi.
Ödeme Bilgileri Aylık Taksit Tutarları
Bankalar, kredisi onaylanan vatandaşların nasıl bir ödeme planı izleyeceğine dair aşağıda verilmiş olan tabloyu paylaştı.
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