Ziraat Bankası hesap bakiye sorgulama internetten, mobil uygulama, telefon ve SMS bankacılığı yöntemleri

Ziraat Bankası bakiye sorgulama işlemi için birçok altenatif yöntem sunmaktadır. Bankadaki hesaplarınıza ait bakiyeleri telefon, kısa mesaj veya intenet bankacılığı ile sorgulamak mümkün.

Banka hesabınızda bulunan parayı ve toplam bakiyenizin ne kadarının harcamaya uygun olduğunu bilmek büyük bir önem taşır. Yakın zamanda ödeme veya harcama yapmayacaksanız dahi bakiyenizi sorgulamanız hesabınızı güvende tutmaya yardımcı olmaktadır.

İntenet şubesi

Ziraat Bankası hesap bakiyenizi intenet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ziraat Bankası İntenet Şubesi’ne giriş yaptıktan sonra bakiyeleriniz de dahil olmak üzere pek çok bilgiye erişebilirsiniz. İntenet Şubesi’nde Hesaplarım veya Hesap Bilgilerim gibi seçenek aramanız gerekiyor.

İntenet Şubesi’ne ilk kez giriş yapanlar ‘’Hemen Başvur’’ sekmesine tıklayıp, kayıt işlemini tamamlayabilir.

Ziraat Mobil

SMS bankacılığı

Ziraat Mobil yeni nesil akıllı telefonlarla hesap bakiyenizi saniyeler içerisinde sorgulayabilirsiniz. Hesap bakiyesi sorgulama işlemiyle birlikte Ziraat Mobil üzerinden hesap detaylarına ulaşabilir, para transferi yapabilir veya fatura ödemelerini yapabilirsiniz. Ziraat Mobil’i kullanabilmek için Ziraat Bankası İntenet Bankacılığı müşterisi olmanız yeterli olmaktadır.

Ziraat Bankası bakiye sorgulama işlemi için SMS bankacılığı kanalını kullanabilirsiniz. SMS Bankacılığı ile 7 gün 24 saat şubeye gitmeden bakiyenizi kontrol edebilirsiniz. Banka kayıtlarında yer alan cep telefonunuz ile BAKIYE yazıp 4747’ye kısa mesaj olarak göndererek ilk 10 hesabınıza ait bakiye detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Bankkart ve ATM’ler

Ziraat Bankası Bankkart ile bakiye sorgulama yapabilirsiniz. Bankkart’ı ATM’ye yerleştirip ‘’Hesap Bilgileri’, ‘’Bakiye Sorgulama’’ veya ‘’Bakiye Görüntüleme’’ seçeneğini aramanız gerekiyor.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri

Geleneksel yöntemlerle bakiyenizi sorgulayabilmek için Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini aramanız gerekiyor. Müşteri temsilcisiyle 7/24 irtibata geçerek hesap bakiyenizi sorgulamak mümkün.

Ziraat Banka şubeleri

Ziraat Bankası şubeleriyle de bakiye sorgulama yapabilirsiniz. Banka şubelerinden herhangi birine giderek bakiyenizi öğrenebilirsiniz.

Otomatik bilgilendirme mesajı

Ziraat Bankası hesap bakiyenizi de manuel olarak sorgulamak yerine otomatik bilgilendirme mesajı alabilirsiniz. Bunun için e-posta veya kısa mesaj gönderimiyle bildirim ayarlamanız mümkündür.