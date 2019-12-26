İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113653
ALTIN
287.682
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7215
EURO
6.5821

Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi şartları ve üst kullanım limiti

Kamu bankaları denildiği zaman akla gelen bankalardan olan Ziraat Bankası kullanıcılarına ipotekli ihtiyaç kredisi sunan bankalar arasında yerini almıştır. Ziraat Bankası'nın ipotekli ihtiyaç kredisi şartları ve üst kullanım limiti ise en fazla araştırılan başlıklar arasında yerini almıştır. İşte Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi'ne ait tüm detaylar.

26 Aralık 2019 Perşembe 18:09
Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi şartları ve üst kullanım limiti

Kamu bankaları denince akla ilk gelen bankalardan birisi olan Ziraat Bankası kullanıcılarına daha avantajlı ve düşük faiz oranlarına sahip kredileri ile bilinmektedir. Ziraat Bankasının kullanıcılarına verdiği bir diğer olanak ise ipotek göstererek verdiği kredilerdir. İpotekli kredi alma sırasında ev, arsa veya evi ipotekli göstermeden önce ilk olarak yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Belirlenen bu kriterlerden birisini bile yerine getiremezseniz kredi alma imkanınız bulunmamaktadır.

Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?

Ziraat bankasının sunduğu ipotekli ihtiyaç kredisi şartlarının başında kredi kullanım üst limitinde her ne yaparsanız yapın Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredi olanaklarından yararlanamıyor olmanızdır.

Kredi üst limiti nedir?

Her vatandaşın bir kredi kullanma üst limiti vardır. Bu kararı BDDK sayesinde bankalar uygulamaktadır. Resmi Gazete’de yayınlanan karar sonrasınad vatandaşlar ne yaparlarsa yapsınlar bu kredi limitini arttıramamaktadırlar. Bunu hesaplanması intenet üzerinden ve herhangi bir bankaya gidilerek yapılabilmektedir. Önek verecek olursak;

 Bu uygulama genellikle hane geliri üzerinden yapılmaktadır. Kredi kullanım üst limitini öğrene bilmek için ilk olarak haneye giren toplam kanıtlanabilir para miktarını bilinmesi gerekmektedir. Bu kadın çalışanın aylığı ya da erkeğe ait ispatlanabilir bir kirada olabilmektedir. Bu gelir bilindiği takdirde hesaplama işlemi çok kolay olacaktır. Bu durumdan sonra yapılması gereken tek şey hane gelirinin %75’ini bulmaktadır. Kısaca aylık hane geliri x %75 hesaplaması yapmak yeterli olacaktır. Sırası ile gelire göre hesaplamalar şu şekildedir;

  • 1.000 TL hane gelirine sahip olanlar en fazla aylık kredi taksit ödemesi 750 TL kadar kredi kullana bilir.
  • 2.000 TL aylık hane gelirine sahip olanlar ise en fazla kredinin aylık taksit ödemesi 1.500 TL olacak şekilde kredi kullana bilir.
  • 3.000 TL aylık olarak hane gelirine sahip olanlar aylık en fazla kredinin taksit ödemesi 2.250 TL olacak şekilde kredi kullana bilir.
  • 4.000 TL olarak aylık bir hane gelirine sahip olanlar en fazla aylık kredi taksit ödemesi 3.000 TL olacak şekilde ipotekli ihtiyaç kredisi kullana bilir.
  • 5.000 TL olanlar ise en fazla aylık kredi taksit ödemesi 3.750 TL olacak şekilde kredi kullanabilir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus ise başka bankalarda ki kredileridir. Başka bir bankaya ait krediniz ve ödemeleriniz varsa bunu yapılan hesaplamaya eklemek mantıklı olacaktır. Önek verecek olursak aylık gelire göre 1.500 TL kredi ödeyebilen bir aile 500 TL başka bir bankaya kredi ödemesinde bulunuyorsa Ziraat Bankası aylık ödemeyi en fazla 1.500 TL olarak değil 1.000 TL olarak belirleyecektir.

Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Kredinin ipotekli ihtiyaç kredisinden faydalanabilmek için öncelikle herhangi bir banka şubesine gidilmesi zorunludur. Banka şubesine gidildiği takdirde gerekli evraklar şu şekildedir;

  • Gelir belgesi,
  • İpotek edilecek ev ya da araca ait tapu veya ruhsat,
  • İkametgah il muhabiri.

Bu üç belge ile ipotekli kredi imkanlarından faydalanılabilir. Bu hesaplamayı diğer bankalarda olan mevcut olan mevcut krediniz ve hane geliri beyanınıza göre belirlenir. Beyan sonrasında ise artık süre. Ekspertiz raporuna girer. Buna göre ise;

  • Konut ipoteği için değerinin en fazla %80
  • İş yeri için %75
  • İmarlı arsa için %50

Ne kadar kredi çekilirse ne kadar ödeme yapılır?

Ne kadar ödeneceğini bilmek için öncelikle bankanın kullandığı güncel kredi faiz oranlarının bilinmesi gerekmektedir. Ziraat Bankası Kasım ayı güncel faiz oranı ise %1.25 olarak belirlenmiştir. Buna göre önek verilecek olursa;

  • 50.000 TL 60 ay Ziraat bankası ipotekli ihtiyaç kredisinin aylık geri ödeme 1.269,67 TL
  • 75.000 TL’nin 5 sene olarak geri ödeme aylık olarak 1.904,51 TL
  • 100.000 TL için ise 5 yıl vadeli olarak geri ödemesi aylık 2.539,34 TL
  • 125.000 TL için ise 60 ay olarak geri ödeme 3.174,18 TL
Son Güncelleme: 26.12.2019 18:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! 2020 yılı asgari ücreti belli oldu,; Bakan Selçuk net 2 bin 324 TL olarak açıkladı
Son Dakika! 2020 yılı asgari ücreti belli oldu,; Bakan Selçuk net 2 bin 324 TL olarak açıkladı
Rebul kolonyaları Japonlarla ortak oldu
Rebul kolonyaları Japonlarla ortak oldu
Asgari ücrette sona gelindi! Görüşmeler bugün tamamlanıyor; Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücrette sona gelindi! Görüşmeler bugün tamamlanıyor; Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı

Popüler Haberler

Turkcell arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Turkcell eski arama kayıtları öğrenme
Kuruluş Osman Ertuğrul bey ne zaman gelecek? Ertuğrul Bey öldü mü, Kuruluş Osman dizisine katılacak mı?
Konut ve gayrimenkul yatırımı yapılacak en iyi şehirler
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Toki kura tarihleri belli oldu mu?
Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi şartları ve üst kullanım limiti
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve harç ücretleri
SGK ilişiksizlik belgesi nedir? İlişiksizlik belgesi nereden, nasıl alınır?
Star tv Babil dizisi ne zaman başlayacak?
2019 Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması tarihi ve zamanı
Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!
Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisine mi girecek? Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'da oynayacak mı, rolü ne olacak?
Kuaförüm Sensin Jürisi Ayşegül Kartal kimdir?
Wikipedia Türkiye yasağı kalkacak mı? Görüşme tarihi ne zaman?
Çukur dizisi ne zaman başlıyor? Çukur hangi gün ve hangi kanalda
Beren Saat’in fotoğraf paylaşımında iç çamaşırı tartışması
Happy Center indirim günleri 24-31 Aralık 2019 kataloğu
Yerli otomobil nerede üretilecek? Yerli otomobil fabrikası nerede kurulacak?
Kadın dizisinde kim vuruldu? Arif mi, Şirin mi? Kadın Arif öldü mü? Şirin öldü mü?
Köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş deteği miktarı ve başvuru şartları
2020 Kira Gelir Beyannamesi ne zaman ve nasıl verilecek?
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Bahadır Yenişehirlioğlu diziden ayrılıyor mu? Tarihte Tahsin Paşa nasıl öldü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.