Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi şartları ve üst kullanım limiti

Kamu bankaları denince akla ilk gelen bankalardan birisi olan Ziraat Bankası kullanıcılarına daha avantajlı ve düşük faiz oranlarına sahip kredileri ile bilinmektedir. Ziraat Bankasının kullanıcılarına verdiği bir diğer olanak ise ipotek göstererek verdiği kredilerdir. İpotekli kredi alma sırasında ev, arsa veya evi ipotekli göstermeden önce ilk olarak yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Belirlenen bu kriterlerden birisini bile yerine getiremezseniz kredi alma imkanınız bulunmamaktadır.

Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?

Ziraat bankasının sunduğu ipotekli ihtiyaç kredisi şartlarının başında kredi kullanım üst limitinde her ne yaparsanız yapın Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredi olanaklarından yararlanamıyor olmanızdır.

Kredi üst limiti nedir?

Her vatandaşın bir kredi kullanma üst limiti vardır. Bu kararı BDDK sayesinde bankalar uygulamaktadır. Resmi Gazete’de yayınlanan karar sonrasınad vatandaşlar ne yaparlarsa yapsınlar bu kredi limitini arttıramamaktadırlar. Bunu hesaplanması intenet üzerinden ve herhangi bir bankaya gidilerek yapılabilmektedir. Önek verecek olursak;

1.000 TL hane gelirine sahip olanlar en fazla aylık kredi taksit ödemesi 750 TL kadar kredi kullana bilir.

2.000 TL aylık hane gelirine sahip olanlar ise en fazla kredinin aylık taksit ödemesi 1.500 TL olacak şekilde kredi kullana bilir.

3.000 TL aylık olarak hane gelirine sahip olanlar aylık en fazla kredinin taksit ödemesi 2.250 TL olacak şekilde kredi kullana bilir.

4.000 TL olarak aylık bir hane gelirine sahip olanlar en fazla aylık kredi taksit ödemesi 3.000 TL olacak şekilde ipotekli ihtiyaç kredisi kullana bilir.

5.000 TL olanlar ise en fazla aylık kredi taksit ödemesi 3.750 TL olacak şekilde kredi kullanabilir.

Bu uygulama genellikle hane geliri üzerinden yapılmaktadır. Kredi kullanım üst limitini öğrene bilmek için ilk olarak haneye giren toplam kanıtlanabilir para miktarını bilinmesi gerekmektedir. Bu kadın çalışanın aylığı ya da erkeğe ait ispatlanabilir bir kirada olabilmektedir. Bu gelir bilindiği takdirde hesaplama işlemi çok kolay olacaktır. Bu durumdan sonra yapılması gereken tek şey hane gelirinin %75’ini bulmaktadır. Kısaca aylık hane geliri x %75 hesaplaması yapmak yeterli olacaktır. Sırası ile gelire göre hesaplamalar şu şekildedir;

Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus ise başka bankalarda ki kredileridir. Başka bir bankaya ait krediniz ve ödemeleriniz varsa bunu yapılan hesaplamaya eklemek mantıklı olacaktır. Önek verecek olursak aylık gelire göre 1.500 TL kredi ödeyebilen bir aile 500 TL başka bir bankaya kredi ödemesinde bulunuyorsa Ziraat Bankası aylık ödemeyi en fazla 1.500 TL olarak değil 1.000 TL olarak belirleyecektir.

Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Kredinin ipotekli ihtiyaç kredisinden faydalanabilmek için öncelikle herhangi bir banka şubesine gidilmesi zorunludur. Banka şubesine gidildiği takdirde gerekli evraklar şu şekildedir;

Gelir belgesi,

İpotek edilecek ev ya da araca ait tapu veya ruhsat,

İkametgah il muhabiri.

Bu üç belge ile ipotekli kredi imkanlarından faydalanılabilir. Bu hesaplamayı diğer bankalarda olan mevcut olan mevcut krediniz ve hane geliri beyanınıza göre belirlenir. Beyan sonrasında ise artık süre. Ekspertiz raporuna girer. Buna göre ise;

Konut ipoteği için değerinin en fazla %80

İş yeri için %75

İmarlı arsa için %50

Ne kadar kredi çekilirse ne kadar ödeme yapılır?

Ne kadar ödeneceğini bilmek için öncelikle bankanın kullandığı güncel kredi faiz oranlarının bilinmesi gerekmektedir. Ziraat Bankası Kasım ayı güncel faiz oranı ise %1.25 olarak belirlenmiştir. Buna göre önek verilecek olursa;