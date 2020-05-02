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Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?

BDDk tarafından faiz indirimi yapılması ardından konut satın almak isteyenler bankalar tarafından verilen konut kredisi hizmetleri ile ilgili araştırmalarına başladılar. Peki Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli? İşte Ziraat Bankası konut kredisi ile ilgili tüm merak edilenler…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:29
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hayatın pek çok alanı olumsuz etkilendi. Pek çok kişi evinden çıkmayarak salgının yayılmasına engel olmaya çalışıyor. Yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle işe gidemeyen insanlardan kirada oturanlar ise bankalar tarafından verilen konut kredilerinden faydalanarak konut satın almak istiyorlar. Bankalar tarafından verilen konut kredileri ile ilgili araştırmaların yapıldığı bu süreçte Ziraat Bankası da avantajlı hizmet veren bankalardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası kapsamında sunulan konut kredileri intenet adresi, mobil bankacılık ya da şubeler üzerinden alınabilmektedir. Öncelikli olarak başvuruların gerçekleştirilmesi lazımdır. Başvurular sırasında vatandaşların bazı belgeleri edinmeleri gerekmektedir. Bu belgeler başvuruyu yapacak kişinin kimlik kartı ve fotokopisi, çalışma durumuna göre gelir belgesi, bağlı olunan meslek kuruluşu olması halinde bunu gösteren belge, satın alınmak istenen konutun tapu fotokopisi olarak sıralanabilmektedir.

Konut Kredisi Koşulları

Konut kredilerinin çekilebilmesi için tek bir şart sunulmaktadır. Bu şart krediyi kullanan kişilerin konut kredisi borcu bitene kadar ipotek tahsis etmesidir. Kredi borcunun ödenmesi halinde bu ipotek kaldırılmaktadır. Ayrıca konut değerinin en fazla %80’lik değeri kadar kredi kullanılabilmektedir.

200.000 TL Konut Kredisi Vade ve Faizleri

180 aya kadar ulaşan vade imkanlarının sunulduğu konut kredilerinde faiz %0,94 olarak uygulanmaktadır.

  • 24 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi çekilmesi halinde faiz oranı ortalama olarak %0,94’ten alınınca her bir taksit 9347,59 TL olacaktır. Toplam ödenecek tutar ise 224.342,16 TL olacaktır.
  • 36 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı ortalama olarak %0,94’ten alınınca her bir taksit 6574,29 TL olacaktır. Toplam ödenecek tutar ise 236.674,44 TL olacaktır.
  • 60 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi çekildiğinde faiz oranı ortalama olarak %0,94’ten alınınca her bir taksit 4376,46 TL olacaktır. Toplam ödenecek tutar ise 262.587,60 TL olacaktır.
  • 90 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi çekildiğinde Faiz oranı ortalama olarak %0,94’ten alınınca her bir taksit 3303,04 TL olacaktır. Toplam ödenecek tutar ise 297.273,60TL olacaktır.
  • 120 ay vadeli 200.000 TL Konut Kredisi çekildiğinde faiz oranı ortalama olarak %0,94’ten alınınca her bir taksit 2786,79 TL olacaktır. Toplam ödenecek tutar ise 334.414,80 TL olacaktır.

Ziraat Bankası kapsamında yukarıdaki kısımda sıralanmış olan koşullar ile konut kredisi çekilmek istenmesi ve sıralanmış olan koşulların sağlanması halinde başvuruların yapılması gerekmektedir. Mobil bankacılık, intenet bankacılığı ve şubelere gidilerek başvurular gerçekleştirilebilmekte ve konut kredilerin alınabilmektedir.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 05:29
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