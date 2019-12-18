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Ziraat Bankası konut kredisi faizleri 0.69'a düşer mi? Ziraat bankası 069 ile konu kredisi verecek mi?

Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesi sonrasında vatandaşlar Ziraat Bankası kapsamında faizlerin düşüp düşmeyeceğini merak etmeye başladılar. Vatandaşlar “Ziraat Bankası konut kredisi faizleri 0.69'a düşer mi?” ve “Ziraat bankası 069 ile konu kredisi verecek mi?” sorularının yanıtlarını internet üzerinde araştırmaya başladılar. İşte ayrıntılar…

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:53
Ziraat Bankası konut kredisi faizleri 0.69'a düşer mi? Ziraat bankası 069 ile konu kredisi verecek mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın senenin son Para Politikası Kurulu toplantısında bir faiz indirimi kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda politika faizinde 200 puanlık bir düşüş uygulandı. Merkez Bankası tarafından alınan bu karar sonrasında vatandaşlar da bankalar tarafından bir faiz indirimi yapılması yönünde atılacak adımları takip etmeye başladılar.

En uygun faiz oranları ile konut kredisi vermekte olan Ziraat Bankası kapsamında yeni bir faiz indirimi uygulanıp uygulanmayacağı en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Vatandaşlar Ziraat Bankası tarafından %0.60 faiz oranı ile konut kredisi verilmesi yönünde bir beklenti içindeler.

Analistler ile Vatandaşların Beklentileri Farklı

Konut kredisi faiz oranlarında bankaların indirim rekabeti devam ediyor. Kamu bankaları vatandaşlara oldukça uygun koşullar altında konut kredisi imkanı sunarken, ev almayı düşünen vatandaşlar da kamu bankaları tarafından sunulan faiz oranlarının daha düşük seviyeye çekilmesini bekliyorlar.

Sene içerisinde politika faizinde toplam 12 puanlık bir indirim yapan Merkez Bankası’nın elindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirdiğini ve genel olarak piyasalardaki faizin düşmesine karşılık bozulmalar olmadığını ifade eden ekonomistler, Merkez Bankası kapsamındaki faiz indirimlerinin de artık sonuna gelindiğini dile getirdiler.

Seneyi %11 ile sonlandırması beklenen enflasyon ile faiz arasındaki farkın 1 puana kadar indiğini dile getiren analistler bankanın bundan sonra büyük faiz indirimleri yapmayacağına dikkat çektiler.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı Düşer mi?

Merkez Bankası tarafından büyük faiz indirimlerinin yapılmasının beklenmediği 2020 senesi içerisinde Ziraat Bankası başta olacak şekilde kamu bankalarının kredileri için sundukları faizlerinde indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının göz önünde bulundurulacağı 21 Mayıs 2020 tarihindeki faiz toplantısından sonra yeni faiz indirimlerinin yapılabileceği ifade edilirken, bu kez büyük indirimler yerine küçük çapta indirimlerin yapılabileceği ifade edilmektedir.

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:53
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