Ziraat Bankası konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları 6 Mart 2020 Cuma

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankalardan konut kredisi kullanabilmektedir. Konut kredileri ile ilgili müjdeli haber Ziraat Bankasından geldi. Ziraat Bankası %0,49 faiz oranı ile konut kredisi kampanyasını başlattı. Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankasının faiz indirimleri ile ilgili gelişmeler sıkı bir şekilde takip edilmektedir.

Ziraat Bankası Konut Kredilerinde %0,49 Faiz Oranı Uyguluyor!

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası’nın başlatmış olduğu TOKİ sosyal konut projelerinin kapsamında 100 bin TL tutarında kredi kullanacak olan vatandaşlar için kredi taksitleri ve geri ödeme hesaplaması şu şekilde yapılmıştır:

Bu proje kapsamında Ziraat Bankası resmi intenet sitesi üzerinden konut kredilerinin nasıl hesaplanacağını yayınlamıştır. Bu krediler için %0,49 faiz oranı uygulanacaktır. Ayrıca 240 ay vade seçeneği de sunulmuştur. 240 ay vade seçeneği seçildiği zaman ödeme şekli aylık 709 TL olmaktadır. 150 bin TL değerinde kredi alındığında ve 240 ay vade seçeneği seçildiğinde aylık ödeme 1064 TL olmaktadır.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı Hesaplama İşlemi

Ziraat Bankası Konut Kredisi Masrafları Nelerdir?

Ziraat bankası konut kredisi için dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve diğer masraflar ödenmek zorundadır. Konut kredisi faiz oranı %0, 99 olarak belirlenmiş daha sonra bu %0,49 oranına indirilmiştir. Masrafların ücretleri şu şekildedir:

Ziraat Bankası DASK ücreti: 54 TL.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Ekspertiz ücreti: 2.068 TL.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Hayat Sigortası Ücreti: 108 TL

Ziraat Bankası Konut Kredisi İpotek Tesis Ücreti: 173 TL

Ziraat Bankası konut sigortası: 180 TL

Ziraat Bankası konut kredisi dosya masrafı: 1.000 TL