Ziraat Bankası maaşını bankadan alan emeklilere özel konut kredisi faizi

Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama öneği

Ziraat Bankası; kendi bankasından emekli maaşı alan emeklilere konut kredisi ve ihtiyaç kredisi taleplerinde cazip olanaklar sunuyor. Banka, Emeklinin Artısı Konut Kredisi ürünü için 15 yıla kadar olan bütün vadelerde sıfır konutlar için yüzde 0.79, ikinci el konutlar içinse yüzde 0.94 faiz oranı vadediyor. Bankanın ikinci el konutlarda yıllık maliyet oranı yüzde 12 bandında bulunuyor.

Ziraat Bankası maaş müşterilerine 150.000 TL, 15 yıl vadeli ikinci el konut kredisi kapsamında aylık 1730 TL taksitlerle finansman sağlıyor. Vade süresi boyunca bankaya ödenecek toplam tutar ise 311.500 TL olmaktadır.