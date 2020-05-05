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Ziraat Bankası sıfır faizli koyun kredisi başvuru şartları ve yöntemleri

25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan düşük faizli koyun kredileri birçok üretici tarafından merak edildi. İşte, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince sağlanan sıfır faizli koyun kredisi başvuru şartları ve yöntemleri.

05 Mayıs 2020 Salı 12:29
Ziraat Bankası sıfır faizli koyun kredisi başvuru şartları ve yöntemleri

3 Ocak 2020’de de yapılmaya başlanan tarıma ve çiftçiye destek amaçlı kredi seçenekleri, 25 Mart 2020 tarihinde bir kez daha Resmi Gazete’de yayınlandı. Kolay ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranı ile oldukça avantajlı bir seçenek olan tarım ve küçükbaş hayvancılık kredileri birçok çiftçi tarafından tercih ediliyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından hazırlanan düşük faiz oranlı işletme ve yatırım kredilerinin tüm detayları açıklandı.

Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan çiftçiler için de Ziraat Bankası tarafından sıfır faizli koyun kredisi veriliyor. Bu krediyi kullanan kişilere ise 2 yıl geri ödemesiz ve 7 yıl vade gibi cazip seçenekler sunuluyor.

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Koyun Kredisi

Cumhurbaşkanlığı makamında alınan karar, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi harekete geçti. Bu iki kurum tarafından sağlanan krediler kapsamında Küçükbaş Hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar için çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. Krediler de üst limit ise 15.000.000 TL olarak belirlendi. Yatırım ve İşletme kredisi olmak üzere toplamda iki ana başlık altına alınan kredilerde en yüksek indirim oranı ise %100 olarak belirlendi.

Küçükbaş Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yatırım kredisi almaları durumunda %75 indirime ek indirim fırsatları sunuluyor. Aranan şartlar ise şu şekilde;

  • Belirlenen bölgeler içerisinde %10
  • Atıl işletme alan vatandaşlara %10
  • Yerli hayvan alımlarında %10
  • Tarıma ve hayvancılığa teşvik amacı ile 40 yaş altı çiftçilere %10
  • Kadınların iş hayatına katılmasını desteklemek amacı ile, Kadın çiftçilere %10

İşletme kredisi seçeneğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için ise %75 indirime ek olarak şu indirimler uygulanıyor;

  • Belirlenen bölgeler içerisinde yatırım %10
  • Yerli hayvan alımlarında %10
  • Çiftçinin kullanacağı yemi kendinin üretmesi ve mera kullanımına %10
  • Tarıma ve hayvancılığa teşvik amacı ile 40 yaş altı çiftçilere %10
  • Kadınların iş hayatına katılmasını desteklemek amacı ile, Kadın çiftçilere %10

Ziraat Bankası Koyun Kredisi Şartları 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sağlanan düşük faizli kredi kullanımları için bazı şartlar aranmaktadır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işi için bu krediyi kullanmak isteyen vatandaşların; en az 250 tane koyun veya en az 100 tane keçiyi kaldırabilecek bir işletme kurulması aranan ilk şartlar arasındadır. Bunun yanı sıra kişi eğer yeni bir işletme kurmuyor, var olan işletmesi için bu krediyi çekiyorsa. İşletmesinin kapasitesini arttırmalı ve en az 250 küçükbaş hayvanı kaldırabilecek bir işletme haline getirmelidir. Bu kredi içerisinde birçok yapılması gerekeni barındıracak şekilde üreticiye sunulur. Kredi kapsamında, barınak yapımı ve tadilat, balya makinesi, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi, çayır biçme makinesi, tartı sistemi, süt yağım ünitesi, kurulu işletmelerin yeni ekipman alımları, süt soğutma tankı gibi birçok ekipman için sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra, küçükbaş hayvan besiciliği ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, besicilik için alınan hayvan alımlarında erkek ve dişi hayvanlar dahilken hayvan yetiştiriciliği için yapılan alımlarda sadece dişi hayvan alınabilmektedir. Alınan tüm hayvanların bakanlık sisteminde kaydının bulunması ve 6-24 aylık olması oldukça önemlidir. Erkek hayvanlarda ise en az 3 aylık olması gerekir.

Ziraat Bankası Koyun Kredisi Şartları Nelerdir?

Koyun kredisi almak isteyenler için bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar dışında kalan kişiler ise kredilerden faydalanamamaktadır. İşte, belirlenen kriterler;

  • Başvuru sahibine verilen kredi tutarı
  • Yapılacak harcamaların zaman ve tutar planlaması
  • Verilen kredi için teminatın yapılıp yapılmayacağı
  • Üreticiden istenen teminatların belirlenmesi
  • Başvuru sahibinin kredisinin vade süresi
  • Başvuru sahibinin gerekli durumlarda ipotek veya kefil göstermesi
  • Yapılacak faaliyetin takip süresi

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sağlanan koyun kredisi için başvuruda bulunacak kişinin belirli evraklar ile başvurusunu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Banka tarafından talep edilen evraklar ve şartlar şu şekildedir;

  • Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
  • Başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydının olması
  • Belirlenen kapasiteyi kaldırabilecek bir işletmeye sahip olunması
  • Koyunların yem temini 
  • Koyun kredisi için taşınmaz malların beyanına ait resmi belge
  • İpotek talebinin olmadığı durumlarda ise kefil şartı aranmaktadır. 

Kredi başvurusunda bulunan gerçek bir kişi değil de Tüzel kişiler ise bu şartların yanı sıra şu şartlarda aranmaktadır.

  • Oda kaydını beyan eden belge
  • Tüzel kişiyi temsilen yetkili kişi
  • Bu kişilerin karalarını beyan ettikleri bir belge ve bu belgenin noter tarafından onaylı imzalı sirküleri

Küçükbaş Hayvancılık Kredisi İçin Öncelikli İller

  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ankara
  • Antalya 
  • Balıkesir
  • Bitlis 
  • Burdur
  • Bursa
  • Diyarbakır
  • Edine
  • Elazığ
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Hakkari
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karaman
  • Konya 
  • Kütahya
  • Malatya
  • Mersin 
  • Muş 
  • Nigde
  • Şanlıurfa
  • Şınak
  • Tokat
  • Van
  • Yozgat
  • Ağrı
  • Batman
  • Aksaray
  • Bingöl
  • Çanakkale
  • Denizli 
  • Erzincan
  • Erzurum 
  • Iğdır
  • Isparta
  • Kars 
  • Kayseri
  • Mardin
  • Manisa
  • Siirt
  • Sivas
  • Tunceli
  • Uşak
Son Güncelleme: 05.05.2020 14:39
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