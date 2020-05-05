Ziraat Bankası tavuk çiftliği kredisi şartları ve istenen evraklar

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklığında pek çok üretim alanında çeşitli kredi ve hibe destekleri verilmektedir. Bu desteklerden bir tanesi de tavuk çiftliği alanında yapılmaktadır. Tavuk çiftliği kurmak isteyen kişilere Ziraat Bankası tarafından düşük faizli ve uygun vadeli kredi destekleri sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Şartları

3 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kanatlı sektörü ve kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği olarak sağlanan kredi destekleriyle ilgili detaylar 25 Mart Resmi Gazete’ndeki tebliğ ile açıklandı. Kanatlı sektöründe verilecek kredi kullanım oranı yatırım kredisi için %25, işletme kredisi için %50 olarak belirlendi. Bu kredileri almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

Kanatlı sektörüne yönelik olarak ek yüzde 10 faiz uygulanacak olan özellikli kriterler şunlardır:

- Atıl işletme alımı kriteri

- Sözleşmeli üretim kriteri

- Genç çiftçi, girişimci 40 yaş ve altı kriteri

- Kadın çiftçi girişimci kriteri

Atıl işletme alımından yapılacak ek %10 faiz indirimi ile özellikli kriterlerden yararlanabilmek için, destek alınacak hayvancılık işletmesinin asgari olmak üzere bir senelik süre ile gayrifaal olması gerekmektedir.

Genç çiftçiler için sunulan ek Yüzde 10 faiz indirimi için, bu kişilerin 40 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Ayrıca üreticinin kredi kullanımı kapsamında kendi üzerine tarımsal üretim faaliyetinde bulunması gerekmektedir.

Kadın çiftçilere sunulan ek %10 faiz indirimi için, kadın üreticilerin kendi adına üretim yapması gerekirken, tüzel kişi ortaklarının en asgari olarak %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortaklıkların kredi vadesi süresince devam etmesi gerekmektedir.

Kanatlı sektöründe verilecek olan kredinin üst limiti 5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yatırım kredisi için yüzde 25, işletme kredisi için ise yüzde 50 faiz indirimiyle kredi kullandırılmaktadır. Özel kriterleri olan kişilere, kanatlı sektöründeki yatırım kredisi için %55, işletme kredisi ek faiz indirimleri uygulanarak yüzde 80 faiz indirimiyle kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Başvuru Şartları

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen tavuk çiftliği kredisine 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir. Bu krediden faydalanmak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

- Etlik piliç yetiştiriciliği için 10 bin adet, yumurta yetiştiriciliğinde 7 bin 500 adet kapasitesi olmalıdır.

- Yumurta tavukçuluğunda minimum 7 bin 500 adet ve üzerinde kapasiteye sahip işletmelere işletme kredisi verilirken, kapasitesini arttırmak isteyen işletmelere yatırım kredisi verilmektedir.

- Damızlık deve kuşu yetiştiriciliği için ise minimum 50 adet olmak üzere işletmesini büyütme şartı aranmaktadır.

- İşletmesini büyütmek isteyen hindi yetiştiricilerine ek 1000 hindi olmak üzere kredi verilmektedir.

- Bıldırcın, ördek yada kaz yetiştiriciliğinde 2000 adet olmak üzere işletme kapasitesi büyütülmelidir.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisinde Gereken Belgeler

Ziraat Bankası tarafından verilen tavuk kredisinde istenilen belgeler gerçek ve tüzel kişilere göre değişiklik göstermektedir. Bu kredi için gerçek kişilerin hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

- Nüfus cüzdanı

- ÇKS kayıt belgesi

- Tarımsal işletmenin tapusu veya kira sözleşmesi

- Kredi için talep edilebilecek teminatlı belgeler

- İşletmenin muhasebesi bilançoya göre işleniyorsa işletmenin son 3 seneye ait bilanço ve gelir tablosu.

Tavuk kredisi alacak olan tüzel kişilerin hazırlaması gereken belgeler ise şunlardır:

- Ticaret sicil belgesi

- Oda kayıt belgesi

- Vergi levhası

- Tüzel kişilerden yetkili kişiler

- İmza sirküleri

- Temsil yetkisi kararları

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