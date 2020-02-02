Ziraat Bankası tc kimlik no ile destekleme ödemeleri sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen destekler için hak kazanan vatandaşlara, ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaya başlanmıştır. Yapılan desteklerin 2020 yılında da devam edeceği ve yükselen kur nedeniyle destekleme miktarlarında artış yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

Ödemelerin yapıldığı Ziraat Bankası’nda hesabı olmayan kişiler, ödemelerini T.C. kimlik numaraları ile tahsil edebilmekte ya da adlarına yeni hesap açtırabilmektedirler.

Destek ödemesi için başvuru şartları

Tarım Bakanlığı’nın çiftçilere sunduğu destek ödemelerinden faydalanabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Şartları yerine getiren ancak tarımsal üretim yapmayan çiftçilere bu destek verilmemektedir. Başvuru şartları ise şu şekildedir:

-Başvuru tarihleri arasında gerekli evrakları tamamlayarak bizzat başvuruda bulunmak,

-Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak,

-Çiftçinin tarlasında ya da arazisinde aktif olarak üretim yapıyor olması,

-Destekleme verilen konularda üretim faaliyetlerinde bulunmak,

-İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından belirlenen özel şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Tüm bu şartları taşıyan çiftçilerin, başvuru dilekçelerini Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’ne giderek teslim etmesi gerekmektedir.

Havza bazlı destekleme üretim modeline geçilmesi ile birlikte, çiftçiler artık belirlenen konulara göre üretim yapmaktadır.

Destekleme ödenek miktarları

Hayvancılık alanı:

Hayvancılık alanında destekleme tutarı hayvan sayısına göre verilecektir. Destekleme ödemesi almaya hak kazanan kişiler, T.C. kimlik numaraları ile banka şubelerinden bu tutarları tahsil edebilmektedir.

-4 ay ve üzeri buzağılar için 350 TL,

-Döl kontrollü buzağı yavruları için 250 TL,

-Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için 500 TL,

-Soy kütüğüne kayıtlı mandalar için 400 TL,

-Erkek besi sığırları için 250 TL,

-Ana arılar için 15 TL,

-Arılı kovan için kovan başına 10 TL,

-Damızlık ana arılar için 40 TL,

-Damızlık koyun yetiştiriciliği için 25 TL,

-Sürü yöneticiliği istihdam desteği için yılda 1 kez 5 bin TL destekleme ödemesi verilmektedir.

Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre desteğinden yararlanabilmek için yukarıda belirtilen şartları taşımak gerekiyor. Yapılan destek tutarları üretilen ürüne göre değişim göstermektedir.

-Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 19 TL,

-Çeltik ve pamuk için 44 TL,

-Nohut, mercimek, kuru fasulye 18 TL,

-Aspir 16 TL,

-Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, patates 23 TL,

-Kanola, soğan, yaş çay, fındık, yem bitkileri 14 TL,

-Nadas için 6 TL destek verilmektedir.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri

Biyolojik biyoteknik mücadele destekleri için:

-Biyoteknik mücadele 120 TL,

-Biyolojik mücadele desteği 400 TL,

-Örtüaltı paket 520 TL,

-Açık alanda 100 TL destek ödemesi yapılmaktadır.

Fark ödemeleri ise ürünlerin kilogramları hesaplanarak yapılmaktadır.

-Kütlü pamuk 80 kuruş,

-Yağlık ayçiçeği 40 kuruş,

-Kanola 50 kuruş,

-Soya fasulyesi 60 kuruş,

-Dane mısır 3 kuruş,

-Çeltik 10 kuruş,

-Zeytinyağı 80 kuruş,

-Kuru fasulye, nohut, mercimek 50 kuruş,

-Yaş çay 13 kuruş.

Alan bazlı desteklemeler

-Meyve ve sebze üretimi 50 TL,

-Süs bitkileri 100 TL,

-Fındık desteği 170 TL,

-Örtü altı tarım uygulamaları 150 TL

-Bitkisel üretim yapan aile işletmeleri 100 TL,

-Tıbbi ve aromatik bitkiler için ise 100 TL verilecektir.

Ziraat Bankası destekleme ödemesi sorgulama nasıl yapılır?

Destekleme ödemeleri ile ilgili bilgiler, Ziraat Bankası’nın resmi intenet sitesinde yayınlanmaktadır. Destekleme ödemelerinin ödeme tarihi kişinin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenmektedir. Ayrıca ödemeler, Ziraat Bankası İntenet Bankacılığı ile de takip edilebilmektedir.

2020 yılı Ocak ayında destekleme ödemeleri yapılacak mı?

Ocak ayında destekleme ödemelerinin yapılacağı düşünülüyor. Bu ödemeler:

-Buzağı desteği ödemeleri

-Fark ödemesi buğday, mısır, çeltik

-Yem bitkileri desteği

-Çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği

-Çiğ süt desteği ödemeleri

-Sertifikalı tohum kullanım desteği.