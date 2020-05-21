Ziraat Bankası Temel İhtiyaç destek kredisi müşteri numarası ile sonuç durumu ve onay sorgulama

Ziraat Bankası'ndan temel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişiler sonuç durumunu merakla bekliyor. Bankadan temel ihtiyaç kredisi başvurusu yapan kişiler müşteri numarası ile sonuç durumu ve kredi onay durumuna bakabilmektedir.

Ziraat Bankası Temel İhtiyaç destek kredisi müşteri numarası ile sonuç durumu ve onay sorgulama
    Abone Ol:

Ziraat Bankası tarafından verilen bireysel destek kredisine başvuru yapan kişiler sonuçlar için bekleyişe geçti. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı kredi için halen bazı kişilere sonuç bildirilmedi. Ziraat Bankası resmi intenet sitesinden yapılan bir açıklamada bireysel destek kredisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Ziraat Bankası Bireysel Destek Kredisi Başvuru Değerlendirme Ekranı

Ziraat Bankası bireysel destek kredisinde başvuru yapan kişilere uygun faiz oranları sunuyor. Devlet desteği ile verilen bu destek kredisinde özel ödeme planları oluşturuluyor. Ziraat Bankası müşterileri yüzde 0,49 faiz oranıyla 3 bin TL ile 10 bin TL arasında kredi kullanabiliyor. Ayrıca ödemeler 6 ay ertelemeli ve 30 ay vade ile yapılabiliyor. 10 bin TL’lik kredi alan bir kişinin taksit ödemesi 376 TL olurken, 3 bin TL kredi alan bir kişinin aylık taksit tutarı 113 TL olmaktadır.

Bireysel Destek Kredisi Sonuç Sorgulama

Bireysel destek kredisi başvuru sonuçlarını intenet bankacılığından https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adımları takip edilerek öğrenilebilmektedir. Ayrıca Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden de kredi sonucuyla ilgili bilgi alınabilir.

Güncel haberler ve daha fazlasını hemen öğrenmek için mobil uygulamamızı hemen indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Objektif haberin kaynağını her an gözünün önünde bulundurmak istiyorsan Twitter hesabımızı hemen takibe al. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 18:33

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Kuru soğanın acısı nasıl alınır? Soğanın acılığını geçirmek için kolay ve pratik yöntemler
Rapor parası nasıl alınır? Rapor parası başvuruları nasıl, nereden yapılır? Rapor parası almak için şartlar
KYK burs ve kredi ödemeleri neden kesilir? KYK bursu kesilme sebepleri
Lazerli diş beyazlatma işlemi nerede, nasıl yapılır?
Maden suyu cilde nasıl uygulanır? Maden suyunun cilde uygulanma teknikleri
Hisseli Tapuya Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar
Babylon Berlin'in 3. sezonu Blu TV'de yayınlandı!
TOKİ 100 bin konut Hakkari kura sonuçları 20.05.2020 isim listesi
Aylık kasko sigortası uygulaması nedir? Aylık kasko nasıl yapılır? Aylık kasko fiyatları!
2020 MEB İOKBS bursluluk sınavı yeni tarihi belli oldu!
Halk Bankası işyeri açma kredisi şartları nelerdir? Esnaf kefalet kredisi hesaplama ve geri ödeme koşulları
Virüs salgınında veya pandemide işçi hakları nelerdir? İşveren işçisini ücretsiz izne çıkartabilir mi?
Başarılı bir girişimci olabilmek için 5 önemli detay
Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredisi düşük faiz ve uzun vadeli kredi kampanyaları Mayıs 2020
Bay Yanlış dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Gürel rol aldığı yapımlar
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?
Bay Yanlış Dizisi Deniz Koparan Kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Gümeli hakkında bilgiler
Çarkıfelek Bayram Özel Bölümü Konukları Kim Olacak? Onur Büyüktopçu ve Emel Özkızıltaş'ın İlk Konukları Belli Oldu!
LGS MEB Sınav Görevi Öğretmen Ücretleri
Günlük Burç Yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?