Ziraat Bankası Temel İhtiyaç destek kredisi müşteri numarası ile sonuç durumu ve onay sorgulama

Ziraat Bankası tarafından verilen bireysel destek kredisine başvuru yapan kişiler sonuçlar için bekleyişe geçti. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı kredi için halen bazı kişilere sonuç bildirilmedi. Ziraat Bankası resmi intenet sitesinden yapılan bir açıklamada bireysel destek kredisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Ziraat Bankası Bireysel Destek Kredisi Başvuru Değerlendirme Ekranı

Ziraat Bankası bireysel destek kredisinde başvuru yapan kişilere uygun faiz oranları sunuyor. Devlet desteği ile verilen bu destek kredisinde özel ödeme planları oluşturuluyor. Ziraat Bankası müşterileri yüzde 0,49 faiz oranıyla 3 bin TL ile 10 bin TL arasında kredi kullanabiliyor. Ayrıca ödemeler 6 ay ertelemeli ve 30 ay vade ile yapılabiliyor. 10 bin TL’lik kredi alan bir kişinin taksit ödemesi 376 TL olurken, 3 bin TL kredi alan bir kişinin aylık taksit tutarı 113 TL olmaktadır.

Bireysel Destek Kredisi Sonuç Sorgulama

Bireysel destek kredisi başvuru sonuçlarını intenet bankacılığından https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adımları takip edilerek öğrenilebilmektedir. Ayrıca Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden de kredi sonucuyla ilgili bilgi alınabilir.

