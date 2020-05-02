Ziraat Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları

Koronavirüsle mücadele kapsamında en büyük atakları yapan kamu bankaları günden güne yeni kampanya ve paketlerini duyurarak vatandaşları rahatlatmaya çalışıyor. İlk olarak taksit ve banka ödemelerini 3 ay süre ile erteledğini açıklayan kamu bankaları erteleme işlemlerinin nasıl yapacağını vatandaşlarına anlatan mesajlar göndererek vatandaşların faydalanmalarını sağlıyor. Gerek mobil bankacılıktan gerek intenet bankacılığından gerekse SMS ile erteleme başvurularını kabul eden Ziraay Bankası bu süreçte yeni adımların ve paketlerin yolda olduğunun da altını çiziyor.

Ziraat Bankası kredi erteleme nasıl yapılır?

Koronavirüs sürecinde pek çok kişi üretimin durması veya azalması nedeni ile ya süresiz izne çıkarıldı ya da işten çıkarıldı. Hal böyle olunca geçimlerini sağlamakta zorlanan vatandaşlar bankalara olan borçlarını ödeyemez oldu. Hükümet ise bu süreçte kamu bankaları ile anlaşarak banka ödemelerini 3 ay süre ile ertelediğini açıkladı.

Ziraat Bankası kredi erteleme şartları

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklama da Covid-19 salgını ile yaşanan ekonomik zorlukların aşılabilmesi için Ziraat Bankası pek çok yardım yapmıştı ve yapmaya da devam edecektir. Başlığı atıldı. Ziraat Bankası tarafından atılan adımlardan bazıları ise,

31 Mart 2020 tarihinden itibaren krediler ile ilgili erteleme, taksit ödeme, gibi her türlü bankacılık ödeme işlemlerini Firma ve Vatandaş ayır etmeksizin ödemeleri erteleyebilecektir.

Ev Kredisi, Taşıt Kredisi ya da Bireysel Kredi ödemesi olanlar 6 aya kadar ödeme yapmadan erteleme imkanına sahiptir. Ancak Turizm ile ilgili ticari faaliyeti olan işletmelere erteleme süresi 12 aya kadar arttırılmıştır. Bu süre zarfında kredi ve ödemelerini ertelemek isteyenlerin uygun oranlar ile kredilerini yapılandırma imkanına sahiptirler.

İş yeri sahiplerinin çalışanlarını çıkarmamaları şartı ile iş yerinde çalışan kişilerin maaşları Ziraat bankası üzerinden ödeniyor se 3 aya kadar çalışanların maaşının ödenmesi için ek limit verilecektir.

Ziraat Bankası intenetten kredi erteleme nasıl yapılır?

Açıklaması yapıldı.

Salgın sürecinde acil durum olmadığı takdirde bankalara gidilmemesi gerektiği yinelenirken Ziraat Bankası yeni bir adım atarak banka taksit ve borçlarının ödemelerinin erteleme başvurusunun telefonlardan yapılabileceğini duyurdu. İntenetten kredi ertelemek isteyenlerin ilk olarak Ziraat Bankası resmi intenet sitesine girerek bireysel müşteri girişi yapması gerekmektedir. burada ekrana gelen kredi erteleme seçeneğine tıklanarak 3 ay süre ile krediler ertelenebilmektedir.

Aynı zamanda SMS ile de erteleme işlemi yapılabilmektedir. Bunun için ise ERTELE yazarak boşluk bırakıp T.C kimlik numarası yazıldıktan sonra mesajı 4757’ye göndererek kredi ertelemesini yapabilirsiniz.

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