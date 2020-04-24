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Ziraat Bankası uyardı! Hesabı olanlar dikkat

Ziraat Bankası müşterilerini zaman aşımına uğrayan mevduat ve emanet hesaplarına ilişkin en geç 15 Haziran'a kadar şubelerine başvurması konusunda uyardı.

24 Nisan 2020 Cuma 00:12
Ziraat Bankası uyardı! Hesabı olanlar dikkat

Ziraat Bankası, hesabı olan müşterileri için kritik bir duyuru yayımladı.

Ziraat Bankası'nın yapmış olduğu açıklama kapsamında, banka müşterilerinin en geç 15 Haziran mesai bitimine kadar hesaplarının açık olduğu şubeye gitmelerini istedi.

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi gereğince bankaların, zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir. Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin/mirasçılarının en geç 15 Haziran 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir."

Son Güncelleme: 24.04.2020 00:20
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