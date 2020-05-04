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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 5 bin TL geliri altında olan herkese yüzde 0,49 ile 10.000 TL kredi!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 5 bin TL altında geliri olan herkese yüzde 0,49 faiz oranı ile 10.000 TL kredi veriyor. Vatandaşlar söz konusu kredinin detaylarını merak ediyor. İşte yüzde 0,49 faiz oranı ile 10.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisi hakkında tüm ayrıntılar…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 01:11
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 5 bin TL geliri altında olan herkese yüzde 0,49 ile 10.000 TL kredi!

Korona virüsün ekonomik etkilerine karşı vatandaşlara yardımcı olmak için bankalar destek paketleri hazırlamıştı. Başta 3 kamu bankası Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi destek paketini sunmuştu. Söz konusu ihtiyaç kredilerine yoğun bir talep oluştu.

10 bin TL Temek İhtiyaç Kredisi başvuruları hala devam ediyor. Söz konusu ihtiyaç kredisi aylık geliri 5000 TL ve altında olan dar gelirli ailelere veriliyor. Bu doğrultuda vatandaşların nakit ihtiyacına sıkıştığı bu günlerde rahatlık sağlanması amaçlanıyordu. 10 bin TL ihtiyaç kredisinde ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 ay vade ve %0,49 faiz oranı uygulanmaktadır. 10 bin TL Temel İhtiyaç Kredisi hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri çerçevesinde alık geliri 5 bin TL ve altında olan ailelere gıda, kira, fatura gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için verilen kredilere rekor başvuru yapıldığı ve başvuruların hala devam ettiği bildirildi.

Temel İhtiyaç Kredisi kapsamında üç kamu bankası da 5.000 TL, 7,500 TL ve 10.000 TL olmak üzere ihtiyaç kredisi veriyor. Bu kredilerde toplam 36 ay vade ve %0,49 faiz oranı uygulanıyor.

Bireysel Temel İhtiyaç kredisine asgari ücretliler, emekliler başvuru yapabiliyor

Temel İhtiyaç kredisinin açıklanmasının ardından vatandaşlar söz konusu krediden kimlerin faydalanabileceğini merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre aylık hane geliri 5.000 TL’nin altında olan her birey temel ihtiyaç kredisine başvurabiliyor. Bu kapsamda değerlendirildiğinde emekliler ve asgari ücretli çalışanlar krediye başvurabiliyor.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 01:11
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