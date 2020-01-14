Ziraat Bankasından 2020 yılı düşük faizli konut kredisi kampanyası şartları ve faiz oranları

Ev hayali olan kişiler yeni yılda bankaların konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Berat Albayrak’ın koonut kredilerinde %0,79 faiz indirimi olacağını açıklamasıyla birlikte ilk faiz indirimi kamu bankalarından geldi. Ziraat Bankası %0,79 faiz oranıyla konut kredisi vermeye başladı.

Ziraat Katılım Konut Kredisi Faiz Oranı %079 Oldu

Vakıfbank %0,79 Faiz Oranlı Konut Kredisi

Ziraat Katılım Bankası 500 bin TL üst limitli ve en az 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranlarını %0,79’a düşürdü. Bu kampanyada konutun tespitinde “konut üreticisi tarafından ilk defa satışa sunulan” şartı aranacak.

Vakıfbank da konut kredisi faiz oranlarını %0,79’a indiren bankalardan oldu. Banka %0,79 faiz oranıyla konut kredisi almak için konutun ilk kez satışa sunulmasını şart koşuyor. Vakıfbank 1 milyon TL üst limitli konut kredilerinde %0,79, 1 milyon TL üzeri konut kredilerinde ise %0,99 faiz oranı uyguluyor. Ayrıca kredilerde 180 aya kadar vade imkanı da sağlanıyor.

Halkbank Konut Kredisi 2020

Bakan Albayrak’ın açıklamalarının ardından konut kredilerinde ilk indirimler kamu bankaları tarafından yapıldı. Halkbank sıfır konutlar için %079 faiz oranıyla kredi kampanyasını başlattı. Halkbank’ın bu faiz oranı yalnızca sıfır konutlarda geçerli olacak.