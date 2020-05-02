Ziraat Bankası'ndan 36 ay vade imkanı ile 0.49 faizle 6 ay geri ödemesiz acil 5 Bin TL kredi

Vatandaşlarımızın koronavirüs salgınından ekonomik anlamda olumsuz etkilenmemesi için devreye sokulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde Ziraat Bankası müşterilerine 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli %0,49 faizli 5 bin TL bireysel temel ihtiyaç destek kredisi vermektedir. Bu krediye başvurmak isteyen vatandaşlarımızın bazı şartları bulundurması gerekiyor.

Koronavirüs salgını süresince nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımıza rahatlatıcı kredi imkanları sunulmaktadır. Özellikle salgın sürecinde kamu bankaları önemli hizmetler vermeye başladı. Bu hizmetlere vatandaşlar tarafından rağbet artarken, Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli %0,49 faizli 5 bin TL bireysel temel ihtiyaç destek kredisini sizler için açıkladık.

Ziraat Bankası %0,49 Faiz Oranıyla Temel İhtiyaç Kredisi İmkanı

Ziraat Bankası koronavirüs salgını süresi boyunca 3 bin TL’den 10 bin TL’ye kadar kredi imkanını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor. Vatandaşlarımız bu krediyi bireysel temel ihtiyaç destek kredisi olarak kullanabilecekler. Kredi miktarları 3 bin TL, 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL olarak belirlendi. Tüm miktarlarda faiz oranı %0,49 olacak.

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan bu kredilerin vadesi 36 ay olacak. Ayrıca bu vade süresinin ilk 6 ayında geri ödeme yapılmayacak. İlk 6 ay ödemesiz, toplamda 30 ay boyunca ödeme yapılacak.

5.000 TL kredide aylık taksit tutarı 188 TL olarak belirlendi. 10.000 TL kredide ise aylık taksit tutarı 376 TL olarak hesaplandı. 3.000 TL’lik kredilerde ise aylık taksitiniz 113 TL olacak.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç destek kredisinden faydalanmak isteyen kişilerin hane halkı gelirinin 5.000 TL’nin altında olması gerekmektedir. Başvurularınızı Ziraat Bankası’nın resmi intenet adresi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

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