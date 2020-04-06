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Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi! Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler?

3 Kamu Bankası tarafından sunulan 6 ay geri ödemesiz ve ertelemeli Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları alınmaya devam ederken vatandaşlar Ziraat Bankasının 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladılar. Peki, nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler* İşte, 10 bin TL kredi başvurusuna dair tüm detaylar...

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:38
Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi! Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz ve ertelemeli bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu ile vatandaşlara 10 bin TL kredi imkanı sağlıyor. Temel ihtiyaç kredisi hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştirilirken vatandaşlar 'Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi şartları ne?'  sorusunu araştırmaya başladılar. Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi açıklaması;

"Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan  “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz."

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

Aylık Eşit Taksitli, kredi kullanabilecektir.

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

- 10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL,

- 7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL,

- 5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ..

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 06.04.2020 17:40
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