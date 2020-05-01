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Ziraat bireysel temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 Bin TL kredi sonucu sorgulama

Koronavirüs salgını sürecinde kamu bankaları ekonomik destekler kapsamında vatandaşlarımıza bireysel temel ihtiyaç destek kredisi vermeye başladı. Vatandaşlarımız Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz bireysel temel ihtiyaç destek kredisi sorgulama işlemini merak ediyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 21:27
Ziraat bireysel temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 Bin TL kredi sonucu sorgulama

Koronavirüs salgınından dolayı birçok vatandaşlarımız evine kapandığı için ekonomik desteklere ihtiyaç duymaya başladı. Buna göre kamu bankaları vatandaşlarımıza bu süreci en az kayıpla atlatabilmesi için 10 bin liraya varan bireysel temel ihtiyaç destek kredisi vermeye başladı. Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank belirli kurallar çerçevesinde vatandaşlarımıza 10 bin TL’ye varan bireysel temek destek ihtiyaç kredisi vermektedir. Vatandaşlarımız 10.000 TL Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabını intenet üzerinden arıyor. Bu kredi sayesinde bu zor süreçleri rahatlıkla atlatabilirsiniz.

Devletimiz koronavirüs salgınından en az kayıpla kurtulabilmek için bir dizi ekonomik tedbirleri yürürlüğe soktu. Bu tedbirler kapsamında Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi vermektedir. Vatandaşlarımız Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur sorusunun yanıtını merak ediyor. 10 bin TL’ye kadar verilen bu kredinin tüm detayını haberimizde bulabilirsiniz.

Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç kredisine başvurmak istiyorsanız Ziraat Mobil uygulamasına girerek Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları adımlarını takip ederek krediye başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı işlemi intenet şubeden de yapabilirsiniz.

İntenet şube olan https://bireysel.ziraatbank.com.tr sayfasına bankkart ve kart şifrenizle girerek ya da Ziraat Mobil uygulaması üzerinden Hemen Başvur seçeneğine tıklayarak parola oluşturabilirsiniz. Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları adımlarını birer birer uygulayarak kredinizi kullanabilirsiniz.

Eğer kredi kartınız ya da bankkartınız yoksa ATM’lere giderek Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi adımlarını takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Kredisi Başvurum Ne Durumda?

Krediye başvurduktan sonra durumunu öğrenmek için İntenet Şube, Ziraat Mobil ya da https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresine girerek başvuru sürecinizi takip edebilirsiniz.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi Nedir?

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa bir süre içerisinde etkisi altına alan koronavirüs salgını, ekonomi başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkiledi. Devletimiz de Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi doğrultusunda vatandaşlarımız en az ekonomik kayıpla bu süreci atlatması için 3 kamu bankası üzerinden temel ihtiyaç destek kredisi imkanı sundu. Hane halkı geliri 5.000 TL’nin altında olan herkes bu krediye başvurabilecek. Buna göre;

10.000 TL kredide 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli, aylık eşit taksitlerle kredi kullanabilirsiniz. Aynı imkanları 7.500 TL ve 5.000 TL kredilerde de kullanabilirsiniz. Bu krediler sayesinde vatandaşlarımız rahat bir nefes alarak salgından en az zararla çıkacaklar.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 21:27
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