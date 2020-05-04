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Ziraat Katılım Bankası 6 Ay Ödemesiz 10 Bin TL kredi kampanyası başvuru şartları ve adresi

Ziraat Katılım Bankası ihtiyaç kredileri kapsamında 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz kredi veriyor. Bankanın 10 bin TL'lik kredi paketinden yararlanmak isteyen kişilerin başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 01:58
Ziraat Katılım Bankası 6 Ay Ödemesiz 10 Bin TL kredi kampanyası başvuru şartları ve adresi

Ziraat Katılım Bankası 36 aya kadar vadeyle 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisi kampanyasının devam ettiğini açıkladı. Banka Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan kişiler için “Ekonomik İstikrar Kaklanı” paketi kapsamında uygun faiz oranlı kredilerine devam ettiğini açıkladı.

Ziraat Katılım Bankası’ndan 10 bin TL’lik kredi almak isteyen kişilerin aylık toplam hane gelirinin 5 bin TL’den az olması gerekmektedir. Ziraat Katılım Bankası ihtiyaç kredilerini 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL’lik paketlerle veriyor. Krediler için 6 ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı da sağlanmaktadır.

 

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 01:58
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