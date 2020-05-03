Ziraat, Vakf, İş Bankası, TEB, ING, QNB, Denizbank, Garanti BBVA ve Akbank'dan Düşük faizli bayram kredisi kampanyası

Ramazan bayramına özel 9 farklı bankadan düşük faiz oranı ve uygun vade oranlarıyla kredi müjdesi geldi. Vatandaşlar korona virüs nedeniyle nakit sorunu yaşarken, bankalar Ramazan bayramına özel kampanyalar hazırladı. Vatandaşlar Ramazan bayramına özel en uygun kredi veren bankaları araştırıyordu. En uygun bayram kredisi veren bankaları derledik.

Ramazan bayramı ne zaman?

Bildiğiniz gibi Ramazan bayramı oruçların sonuna denk gelir. 2020 yılında Ramazana bayramı 24 Mayıs 2020 tarihine denk gelmektedir.

Bayram kredisi başvuru detayları

Birçok banka her yıl Ramazan ve Kurban bayramında kampanyalar düzenler. Ancak bu sene korona virüs salgını nedeniyle kampanyaların daha uygun tutulduğu görülüyor. Vatandaşların nakit sorunu yaşadığı bu dönemde bazı bankalar kredi ödemelerine kolaylık sağlıyor.

İş Bankası bayram kredisi kampanyası

İş Bankası her sene bayramlarda özel kredi kampanyaları düzenler. Geleneksel bayram kredisi olarak bilinen bu kredilerde bu sene düşük faiz oranları uygulanıyor. Banka bayram kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Ziraat Bankası bayram kredisi

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası bayram kredisi adı altında kredi vermese de ihtiyaç kredisi kapsamında uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi veriyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredilerine mobil uygulama ve intenet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

ING Bank bayram kredisi kampanyası

ING Bank her yıl olduğu gibi bu senede bayram kredisi kampanyalarını sundu. Banka bayram kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Garanti BBVA bayram kredisi kampanyası

Garanti BBVA bayram kredilerini hem bireysel hem ticari olarak başlattı. Banka bayram kredisi başvurularını başlattı.

Vakıfbank bayram kredisi kampanyası

TEB bayram kredisi

Vakıfbank bayram kredisi kampanyalarını hazırladı. Banka uygun faiz oranı ve vade imkanlarıyla bayram kredisi veriyor. Bankanın bayram kredisi başvurularına yoğun talep oluştu. Başvurular devam ediyor.

TEB bayram kredisi kampanyalarını ihtiyaç kredisi kapsamında değerlendiriyor. TEB en uygun oranlarla ihtiyaç kredisi veren bankalardan biridir.

Denizbank bayram kredisi

Denizbank ihtiyaç kredisi adı altında bayram kredisi veriyor. Denizbank’ın ihtiyaç kredisi oranları oldukça uygun. İhtiyaç kredisi başvuruları online ortam üzerinden alınıyor.

Akbank bayram kredisi

Akbank bayram kredisi başvurularını intenet bankacılığı üzerinden alacağını duyurdu. Banka uygun faiz oranıyla bayram kredisi veriyor.

QNB Finansbank bayram kredisi

QNB Finansbank da her yıl bayram kredisi kampanyası düzenleyen bankalardan biridir. Banka bayram kredisi başvurularının başladığı duyurdu.

Hesaplama

Bu sene en uygun faiz oranına göre 10.000 TL bayram kredisi alındığında 36 ay vadeye göre aylık 336,05 TL taksit ödemesi yapılır. Bayram kredilerinde kredi tahsis ücreti ise 50 TL’dir. Buna göre 10.000 TL bayram kredilerinde toplam yapılacak geri ödeme 12,147,80 TL olacaktır.

Başvuru

Hemen hemen bütün bankalar bayram kredisi başvurularını online ortam üzerinden alıyor.

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