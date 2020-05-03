Ziraat, Vakıf, Halkbank 10 Bin TL kredi çıktı mı? Temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sorgulama!

Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu koronavirüs günlerinde 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermeleri için 10 Bin TL’ye kadar temel ihtiyaç desteği kredisi vermektedir. Kredilere şimdiye kadar milyonlarca vatandaşımız başvurdu. . Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 Bin TL kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar…

Ülkemiz koronavirüs salgınından dolayı zor günlerden geçmektedir. Bu süreci en az zararla kapatmak için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşlarımıza uygun koşullarda 10 Bin TL kredi imkanı sunuyor. Kredilere şimdiye kadar milyonlarca vatandaşımız başvurdu. . Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 Bin TL kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar…

Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni devreye sokmuştu. Bu paket kapsamında 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermeleri için 10 Bin TL’ye kadar temel ihtiyaç desteği kredisi vermeye başladı. Krediye başvuran vatandaşlarımız başvuru sonuçlarını nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. 10 bin TL’ye kadar verilen krediler 36 ay vadeyle %0,49 faizle hizmete sunuluyor. Ayrıca ilk 6 ay boyunca geri ödeme yapılmayacak. Bu krediler 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL olarak veriliyor. Bu kredilerle koronavirüs sürecinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amaçlanıyor.

3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermeleri için verilen 10 Bin TL’ye kadar temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru sonuçlarını öğrenmek istiyorsanız, başvuru yaptığınız bankanın mobil uygulamasına, intenet sitesine girerek, çağrı merkezlerini arayarak ya da SMS ile öğrenme imkanına sahipsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermeleri için 10 Bin TL’ye kadar temel ihtiyaç desteği kredisi vermeye başladı. Krediye başvuran vatandaşlarımız başvuru sonuçlarını nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. 10 bin TL’ye kadar verilen krediler 36 ay vadeyle %0,49 faizle hizmete sunuluyor. Ayrıca ilk 6 ay boyunca geri ödeme yapılmayacak. Bu krediler 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL olarak veriliyor. Kredilere başvuran vatandaşlarımız başvuru sonuç sorgulama işlemini merak ediyor.

Vakıfbank 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi Sonucu Öğrenme

Ziraat Bankası 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi Sonucu Öğrenme

Vakıfbank, koronavirüs sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımız için 36 ay vadeyle %0,49 faizle 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bankaya başvurular devam etmektedir. Başvuru sonucunu öğrenmek ve süreci takip etmek istiyorsanız https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama adresine girdikten sonra T.C. kimlik numaranızı ve telefon numaranızı yazdıktan sonra telefonunuza gelen doğrulama kodunu da girdikten sonra başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç destek kredisi sonucu sorgulamak istiyorsanız https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresine girdikten sonra çıkan ekranda T.C. kimlik numaranızı, güvenlik kodunu ve telefon numaranızı yazdıktan sonra telefonunuza gelen doğrulama kodunu da yazıp sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Halkbank 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi Sonucu Öğrenme

Halkbank’a temel ihtiyaç destek kredisi başvurusunda bulunduktan sonra sonucunu öğrenmek isteyenler için Halkbank şubenizi telefonla aramanız gerekmektedir. Halkbank intenet üzerinden başvuru sorgulama için hizmet vermiyor. Arayamıyorsanız kendiniz şubeye giderek başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi Başvurusu

Koronavirüs sürecinde elini taşın altına koyan Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz %0,49 faizli krediye başvurmak istiyorsanız https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1 adresine girmeniz yeterli olacaktır. Buradaki bilgileri eksiksiz doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi Başvurusu

6 ay geri ödemesiz %0,49 faizli 36 ay vadeli krediye Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurmak istiyorsanız https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx adresine girerek Vakıfbank üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Halkbank üzerinden 6 ay geri ödemesiz %0,49 faizli 36 ay vadeli temel ihtiyaç destek kredisine başvurmak istiyorsanız https://www.halkbank.com.tr/21544-bireysel_temel_ihtiyac_destek_kredisi adresine girmeniz yeterli olacaktır. Bu adreslerde karşınıza çıkan ve sizden istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Bu bilgiler arasında çekmek istediğiniz tutar, vade sayısı gibi isteğinize bağlı sorular da bulunmaktadır. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden 5 bin TL, 7.500 TL ve 10 bin TL tutarındaki kredileri 36 ay vadeyle ve %0,49 faiz oranıyla alabilirsiniz. Ayrıca vadenin ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak.

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