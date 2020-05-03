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Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank 10 Bin TL temel destek ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL temel destek ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru ekranı ve başvuru sonucu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:39
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank 10 Bin TL temel destek ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı!

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi sonrasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşların nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için temel ihtiyaç kredisini hayata geçirdi. Buna göre kamu bankaları 36 ay vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz yüzde 0.49 faizli kredi başvuruları devam ediyor. Milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranı erişime açıldı.

Salgının ekonomik etkilerinin hafifletilebilmesi için kamu bankaları tarafından Temel İhtiyaç Desteği kredisi hayata geçirilmişti.  Bu çerçevede yüzde 0.49 faizli 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi finanse edilmektedir. 36 ay vade ve 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi sağlanmaktadır.

Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru sorgulama

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından vatandaşlara destek olabilmek düşük faizlerle 10 bin TL’ye varan kredi kampanyası başlatıldı. Milyonlarca kişi tarafından başvuru yapılan temel ihtiyaç desteği kredilerinde başvurular halen devam ediyor. Değerlendirme aşamasının sona ermesini müteakip kredi başvuru sonucunuz bildirmiş olduğunuz telefon numarasına SMS ile iletiliyor.

Temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık tedbirleri çerçevesinde kredi başvuruları bankaların mobil uygulaması ve intenet şubesi aracılığıyla yapılmalıdır. Bu sebeple şubeye gitmeden intenetten güvenli bir şekilde kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bankalar farklı kanallar aracılığıyla kredi başvuruları almaktadır. Buna göre; Ziraat Bankası kredi başvurusu https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=2,

Halkbank kredi başvurusu https://www.halkbank.com.tr/21544-bireysel_temel_ihtiyac_destek_kredisi/,

Vakıfbank kredi başvurusu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx adresinden yapılabilmektedir.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 17:39
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