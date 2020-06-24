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7 bin 17 kişinin maske kuralına uymadığı tespit edildi

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle getirilen maske takma zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle Pazartesi ve Salı günleri 7 bin 17 kişiye 900 TL ceza kesildi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 13:32
7 bin 17 kişinin maske kuralına uymadığı tespit edildi
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Küresel çapta yaşanan korona virüs vakalarının ülkemizde de görülmeye başlamasında sonra sıkı tedbiriler uygulanmaya başlamıştı.

Yaklaşık 4 aydır yaşanan korona virüs ile mücadele süreci sonrasında başlayan normalleşme ile birlikte bir çok şehirde vaka sayılarında ki artış beklenenin üzerine çıkmış ve son olarak İç işleri bakanlığı tarafından yayımlanan talimata göre 81 İl'de maske takma zorunluluğu getirilmişti.

22 Haziran Pazartesi günü 81 İl'de başlayan maske takma zorunluluğu uygulaması birlikte aynı anda polis ve jandarma ekipleri tarafından 81 İl'de maske denetimleride başlamıştı. Bu kapsamda yapılan denetimler ile Bakanlıktan açıklama geldi.

900 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan açıklamaya göre 22 - 23 Haziran tarihlerinde ülke genelinde yapılan denetimlerde maske kuralına uymayan kişilere 900 TL para cezası uygulanmaya başladı. 62 İlimizde her yerde, vaka sayısının çok az olduğu 12 İlimizde kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

KURALA UYMAYAN 7 BİN 17 KİŞİ TESPİT EDİLDİ


Bakanlık tarafından,Pazartesi ve Salı günleri yapılan denetimlerde maske kuralına uymayan toplam 7 bin 17 kişinin tespit edildiğine ve bu kişilere ceza uygulandığınına vurgu yapıldı.

 

 

 


Son Güncelleme: 24.06.2020 13:32
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