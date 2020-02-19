10 metreden site bahçesine düşen otomobil 2 kişiyi yaraladı

Tekirdağ merkeze bağlı Süleymanpaşa ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Eylem K.'nın yönetimindeki bir otomobil, sürücüsünün kontolünden çıktı ve orada bulunan b,r sitenin bahçesine düştü. 10 metre yükseklikten bahçeye ters bir şekilde düşen otomobilde bulunan anne ve kızı araç içerinide mahsur kaldılar.
Tedavi altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne kızın kazasının ardından Otomobil düştüğü yerden çekici yardımıyla çıkarıldı. Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 19.02.2020 16:59