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10 Şubat Pazartesi günü 8 ilde okullarda kar tatili

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; Ordu, Artvin, Kastamonu, Bitlis, Şırnak ve Van'da bir gün Rize ve Trabzon'da ikişer gün eğitime ara verildiği açıklandı.

09 Şubat 2020 Pazar 18:46
10 Şubat Pazartesi günü 8 ilde okullarda kar tatili

Yoğun kar yağışının etkili olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ayrı ilde eğitime ara verildiği Valikler tarafından açıklandı.

Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı 10 Şubat Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün düre ile ara verildiği bildirilirken aynı açıklamalar Ordu, Artvin, Kastamonu, Bitlis, Şırnak Valiliği tarafından da yapıldı. Ayrıca söz konusu illerde engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise Valiliğe ait resmi sosya medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günü olmak üzere 2 gün süreyle tatil edilemsi kararı verildiği belirtti.

Trabzon Valiliği ise yazılı olarak yaptığı öıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve 11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okulların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği ve engelli ve hamile kamu personelinin de 2 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Kar Tatili10 Şubat
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