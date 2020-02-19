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10 yaşındaki kitap kurdu Atakan, sosyal medyanın gündemine oturdu

10 yaşında olan ve okuduğu felsefe kitaplarının listesiyle herkesi şaşkına çeviren Atakan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:30
10 yaşındaki kitap kurdu Atakan, sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyada herkes; Jean Jack Rousseau, Platon, Spinoza ve Richard Dawkins’in eserlerini okuyan, 5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen ve kitap isimleri listesiyle herkesi kendine hayran bırakan 10 yaşında ki Atakan'ı konuşuyor.

10 yaşındaki kitap kurdu Atakan, sosyal medyanın gündemine oturdu

Kitap kurdu Atakan'ın videosu “10 yaşındaki Atakan ile D&R reyonlarında tanıştık. Kitaplara bakıyordum: "Felsefeye ilgilisin galiba" dedi. "Evet" dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2 saate yakın konuştuk. Hayran kaldım... Aristo'dan girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık.!.. Yeni bir arkadaşım oldu... “ cümleleriyle paylaşıldıktan sonra bir anda gündem oldu ve milyonlar izlemeye başladı. 

10 yaşındaki kitap kurdu Atakan, sosyal medyanın gündemine oturdu

Dahi çocuk Atakan'ın videosunun Twitter hesabı üzerinden paylaşıldıktan hemen sonra bir çok kullanıcı yorumlar yaparken kimileri bunun bir kurgu olduğunu kimileriyse Atakan'ın inanılmaz bir yetenek olduğu görüşünü savundular. 

Atakan'ın tanınmasına vesile olan kişi ise onunla kitapçıda karşılaşan Fethi Çağıl'dı. Üzerindeki hırkası ile küçük bir bilge gibi görünen Atakan'ın, Fethi Çağıl ile yaptığı 'felsefe' sohbeti şaşkınlık ve bir o kadar da hayranlıkla izleniyor.

İşte 10 yaşındaki felsefe dahisi Atakan'ın sohbet videosu:

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AtakanTwitterVideoKitap10 YaşFethi Çağıl
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