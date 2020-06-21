10 yerinden bıçaklayıp serbest kaldılar!

İstanbul Esenyurt’ta önceki gece Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi’nde konuşma bahanesi ile çağrılan 23 yaşındaki Mehmet Akif Kukuk, 10 yerinden bıçaklandı. Olaya karışan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddiaya göre Kukuk’u çocukluk arkadaşı dışarı çağırdı. Dışarıda onu bekleyen M.Ç., C.K. ve M.Ö, Mehmet Akif Kukuk’u evinin önünde 10 farklı yerinden bıçakladı. Kukuk’un annesi olay yerinde kanlar içinde oğlunu gördükten sonra polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Mehmet Akif Kukuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldıktan sonra M.Ç. , C.K. ve M.Ö’nün sabıka dosyalarının kabarık olduğu öğrenildi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarında olay anı saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.