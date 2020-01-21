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100 paket uyuşturucuyu yutan İran'lı kaçakçılar kıskıvrak yakalandı

Denizli'de Narkotik Suçlarla mücadele ekipleri ihbar üzerine tespitleri yapılan İran uyruklu iki kişiyi gözaltına aldıktan sonra yaptıkları aramalarda midelerinde 100 paket metamfetamin maddesi olduğunu belirlediler.

21 Ocak 2020 Salı 21:55
100 paket uyuşturucuyu yutan İran'lı kaçakçılar kıskıvrak yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yapılan bir ihbarı değerlendirerek bir soruşturma başlattı. Yabancı uyruklu bazı kişilerin ’yutma yöntemiyle’ kente uyuşturucu getireceklerini öğrenen ekipler tespitini yaptıkları İran uyruklu F.D.ve V.D. adlı kişileri teknik takibe aldılar. Daha sonra zanlıları Denizli Otobüs Terminali’nde yakalayan ekipler şüphelileri gözaltına alarak Denizli Devlet Hastanesi’ne götürdüler. 

100 paket uyuşturucuyu yutan İran'lı kaçakçılar kıskıvrak yakalandı

İran uyruklu zanlılar üzerinde yapılan kontrollerde mide ve bağırsak kısımlarında yabancı maddeler olduğu tespitinin yapılmasının ardından zanlılardan F.D’nin 65 paket halinde 588 gram, V.D’nin ise 35 paket halinde 317 gram metamfetamini yuttuğu anlaşıldı. 

100 paket uyuşturucuyu yutan İran'lı kaçakçılar kıskıvrak yakalandı

Doğal yollardan çıkması sağlanılan paketlere polis el koyarken adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiler.

Anahtar Kelimeler:
DenizliİranUyuşturucu
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