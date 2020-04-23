100. yıl 23 Nisan töreni Anıtkabir'de başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü kutlanıyor.

23 Nisan için ilk tören, bu sene 100. yılını kutlayan TBMM yerleşkesinde gerçekleşti.

Törende katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Meclis'teki ilk törenin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, Anıtkabir'deki törene katıldı. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve mesajını okudu:

"Gazi Meclisimizin ilk reisi, Cumhuriyetin banisi büyük Gazi. Vatanın ilhaka mahkum edilmek istendiği tarihi dönemde Ya İstiklal Ya Ölüm şiarıyla yola çıkan Gazi Meclisimizin 100. açılış yıl dönümünü anmak ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak adına huzurunuzda bulunuyoruz. Emin olunuz ki TBMM, milli mücadelesinin manasına bağlı vatan evlatlarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK, ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.