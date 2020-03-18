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105. yıl önce yazılan tarihi zafer '18 Mart Çanakkale Zaferi'

18 Mart 1915’te Çanakkale’yi geçmek isteyen dünyanın en güçlü donanması Mehmetçiğin gücü ile boğaza gömüldü ve binlerce şehidin kanıyla kazanılan zafer, dünya tarihinin dönüm noktası oldu. Türkiye '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutluyor.

18 Mart 2020 Çarşamba 11:09
105. yıl önce yazılan tarihi zafer '18 Mart Çanakkale Zaferi'

1'inci Dünya Savaşı'nın en yoğun dönemlerinde boğazları ele geçirmek için yapılan saldırılar mart ayında Çanakkale'de şiddetlenmesinin ardından Nusret Mayın Gemisi ışıklarını söndürüp ilerlemeye başladı ve Akyarlar'a sessiz bir şekilde gemilerden mayınlarını bıraktı. 10 gün sonra ise saldırıya geçen müttefiklere ait 3 büyük gemi, Nusret Mayın Gemisinden mayınlara çarparak Boğaz'ın serin sularına gömüldü. 

18 Mart günü Türk askerinin kudreti ve vatan sevgisiyle tüm gücünü ortaya koyarak direndiği zaferde tarihin seyri o gün değişti. O gün denize gömülen düşman kuvvetleri, bu kez Çanakkale'ye karadan girmek istediler.

105. yıl önce yazılan tarihi zafer '18 Mart Çanakkale Zaferi'

Düşman, Çanakkale'ye girdiğinde ise karşılarında Ulu Önder Mustafa Kemal komutasındaki Türk birliklerini gördü ve 25 Nisan 1915 sabahı tarihin akışını tamamen değişti. Mustafa Kemak komutasındaki Türk askeri düşmanla çatışmaya başladı ve Çanakkale Kara Savaşları başladı. 

105. yıl önce yazılan tarihi zafer '18 Mart Çanakkale Zaferi'

Anafartalar Komutanı Albay Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de Mehmetçiğine taarruz emri verirken şu sözleri kullandı: “Bu öyle alelade bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum.”

105. yıl önce yazılan tarihi zafer '18 Mart Çanakkale Zaferi'

Bunun üzerine düşmanın üzerine yürüyen Türk askeri önce Anafartalar, sonra Conkbayarı Zaferlerini kazandı. Düşman kuvvetleri çekilmesiyle “Çanakkale Geçilmez'' sözü tüm dünyaya kanıtlandı. 105 yıl önce Türk askerinin kanıyla yazılan bu zafer ise '18 Mart Çanakkale Zaferi' olarak tarihin altın sayfalarına yazıldı.

105. yıl önce yazılan tarihi zafer '18 Mart Çanakkale Zaferi'

105 yıl önce, Mehmetçiğin dünyanın en güçlü donanmalarına göğsünü siper ederek destan yazdığı Çanakkale Deniz Zaferi, bugün tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu koronavirüs tehdidi nedeniyle sade bir törenle anılacak. Alınan koronavirüs önlemleri nedeniyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde önceden planlanan programlar ve etkinlikler iptal edilirken Şehitler Abidesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan tören de yine tedbir amaçlı yapılmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çanakkale’de bir asır önce verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir." ifadelerini kullanarak bir mesaj yayınladı.

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