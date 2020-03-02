betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
107310
ALTIN
317.732
DOLAR
6.2230
STERLİN
7.9129
EURO
6.9470

11 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen kız çocuğunun kalp kriz geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 22:14
11 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Olay Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi

Soma Altıntaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Taşer, dün arkadaşları ile parkta oyun oynadıktan sonra eve geldi.

Evde babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer'e göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir anda fenalaştı. Babası tarafından Soma'da bulunan özel bir hastanenin acil servisine götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Melisa Taşer için Hicret Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Son Güncelleme: 02.03.2020 22:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlip şehidinin babasından duygulandıran davranış
İdlip şehidinin babasından duygulandıran davranış
Sınırdan Avrupa'ya kaç suriyeli geçti?
Sınırdan Avrupa'ya kaç suriyeli geçti?
Bursa'da, kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi
Bursa'da, kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi
Umre Ziyaretleri Corona virüsü nedeni ile askıya alındı!
Umre Ziyaretleri Corona virüsü nedeni ile askıya alındı!
Türkiye'den ayrılan Suriyeli mülteci ve göçmen sayısı açıklandı!
Türkiye'den ayrılan Suriyeli mülteci ve göçmen sayısı açıklandı!
Barış Pınarı Harekatında 32 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatında 32 terörist etkisiz hale getirildi

Popüler Haberler

2020 Mart kira artış oranları belli oldu mu? 2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 
Survivor 2020 yarışmacılar para alıyor mu?
2020 Mart ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Mart burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
Suriye nufüsu ne kadardır? 2020 Suriye nüfusü rakamları
Yeni Hayat dizisinin Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Defne Samyeli İle Kaan Sekban aşk iddiaları doğru mu?
Annelere 3 destek yardımı ile 8124 TL ödeme yapılacak!
2020 yılı final yapıp yayından kaldırılan diziler listesi
Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli'nin yanındaki kim? Kaan Sekban kimdir?
Pantsir 1 silahı nedir? Rus hava savunma silahı Pantsir 1 özellikleri ve Pantsir 1 kullanan ülkeler
Öğretmenlere EKYS sınav görevi başvuruları başladı
Hoşgörülü olmak için neler yapılmalı? Hoşgörülü nasıl olunur?
Yaani uzantılı mail adresi nasıl alınır?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Başak Kuvel ve Hanife kimdir?
2020 Evde çalışarak internetten online para kazanma yöntemleri
Zalim İstanbul final mi yapacak? Zalim İstanbul dizisi neden final yapıyor? Sebebi belli oldu!
Mart 2020 PlayStation Plus oyunları açıklandı
Uygun fiyatlı yeni ucuz iPhone 9 nasıl olacak? Görüntüsü sızdırıldı!
Bayi Toplantısı filmini kaç kişi izledi? Film gişe rakamları
MEB 2020 EKYS Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?
2020 MEB LGS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav başvuru tarihleri açıklandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.