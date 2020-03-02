11 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

02 Mart 2020 Pazartesi 22:14
Olay Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi
Soma Altıntaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Taşer, dün arkadaşları ile parkta oyun oynadıktan sonra eve geldi.
Evde babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer'e göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir anda fenalaştı. Babası tarafından Soma'da bulunan özel bir hastanenin acil servisine götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Melisa Taşer için Hicret Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Son Güncelleme: 02.03.2020 22:19