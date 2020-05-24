12 gündür yaşam savaşı veren berke hayata tutunamadı

Üzücü kaza 12 Mayıs günü Aydın Cine'de meydana gelmişti.

19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berke Beyhatun motosikleti ile yolda Muğla istikametinde seyir halindeyken,aynı yönde gitmekte olan otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosikler sürücüsü Berke Beyhatun kaza yerinde ağır yaralanmıştı.

Kaza gören çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekibi genç sürücüyü ilk müdahaleden sonra Çine Devlet Hastanesi’ne, ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.

HAYATA TUTUNAMADI

Devlet hastanesinde yoğun bakıma alınan Berke Beyhatun(19) 12 gündürü sürdüğü yaşam savaşını bugün kaybetti.