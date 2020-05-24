12 gündür yaşam savaşı veren berke hayata tutunamadı

12 Mayıs günü Aydın'da motosikleti ile yolda seyir halindeyken bir otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Berke Beyhatun (19),12 gün sonra hayatını kaybetti.

12 gündür yaşam savaşı veren berke hayata tutunamadı
    Abone Ol:

Üzücü kaza 12 Mayıs günü Aydın Cine'de meydana gelmişti.

19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berke Beyhatun motosikleti ile yolda Muğla istikametinde seyir halindeyken,aynı yönde gitmekte olan otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosikler sürücüsü Berke Beyhatun kaza yerinde ağır yaralanmıştı.

Kaza gören çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekibi genç sürücüyü ilk müdahaleden sonra Çine Devlet Hastanesi’ne, ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.

HAYATA TUTUNAMADI

Devlet hastanesinde yoğun bakıma alınan Berke Beyhatun(19) 12 gündürü sürdüğü yaşam savaşını bugün kaybetti.


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Devletten Emekli Olamayana 2 bin 100 TL Ödeme! TC kimlik ile Hemen Başvuru Yapın
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Tv dizileri için yeni bölüm tarihleri
Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası nerede ve nasıl çıktı? Türkiyedeki ilk vakanın kaynağı belli oldu!
BİM 20 Mayıs 2020 Çarşamba indirimli ürünler kataloğu
THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY uçuşa başlama tarihleri belli oldu
Hangi illere sokakta maske takma zorunluluğu getirildi?
İŞKUR TYP İşçi Alımı ile PTT'ye, Belediyeler, Adliyeler Hastaneler, Valiliklere işçi alımı yapılacak!
Tatil izin belgesi nedir? Tatil izin belgesi nereden, nasıl alınır?
Kudret narı meyvesinin faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir?
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Prodigal yeni sezon yayınlanacak mı? Fox'dan Prodigal 2. sezon için karar!