12 yaşındaki çocuk, 10 yılda 303 ameliyat oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve 10 yıl önce yanlışlıkla içitiği temizlik maddesi yüzünden yemek borusu, midesi ile kalın bağırsağıyla birlikte iç organları da zarar gören Kayra Talha Yaman, 303. ameliyatını oldu. Henüz 12 yaşında olan ve bu güne kadar geçirdiği operasyonlarla hayata tutunmaya çalışan çocuk son olarak gittiği ABD'de yemek borusu nakli için ameliyat masasına yattı.

Türkiye'de ve ABD'de toplam 303 kez ameliyat olan Kayra'nın anneannesi Meral Güneş, torununa ilk ameliyatının gırtlak nakli olduğunu ve 10 yılda geçirdiği sayısız ameliyatlarla sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini söyleyerek, "Şimdi yemek borusu ameliyatı oldu. Zor bir süreçti bizim için. Saatler geçmek bilmedi. Göğsünden kasığına kadar açıldı. Biz, 10 yıldan beri bunu bekliyorduk. İnşallah sağlığına kavuşup geri dönecek." diye konuştu.

Kayra Talha Yaman'ın yanında anne ve babasının olduğu ve torunu için destekelre ihtiyaçları olduğunu belirten, Güneş, "Maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Herkesten Allah razı olsun. Herkesin dualarıyla Kayra bu günlere geldi. Çok yıprandık 10 yıldır. Çocuk, kendi acısını çekerek 303. ameliyatını geçirdi. Annesine ameliyata girerken, 'Çorba içeceğim.' demiş. Ben, İnegöl halkından, Türkiye'den dua ve destek bekliyorum. Kayra Türkiye'ye geri dönecek. Ne zaman döneceği ile ilgili henüz doktorlarla görüşülmedi ama daha önce üç ay sonra dönebileceği söylenmişti." ifadelerini kullandı.