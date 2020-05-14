12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahısları savcılık serbest bıraktı

Dün saat 14.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu'nda bir olay meydana geldi. İddialara göre 12 yaşındaki kız çocuğu sokağa çıkma kısıtlamasında esnetme saatleri kapsamında annesiyle birlikte geldiği Gezi Parkı'na gelerek bisikletiyle gezmeye başladı. O sırada yorulan H.Ş., bisikleti eline alarak annesinin yanına dönerken, önüne çıkan 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.

Tam o sırada tacizcilerden biri H.Ş'yi kolundan tutarak evine götürmek istedi. Korku içinde çığlık atan ve ellerinden kurtulduktan sonra annesinin yanına koşan H.Ş, zor sakinleştirildi. Yaşanan gelişmeler üzerine durum polise intikal etti ve gelen ihbar üzerine anında harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler Gezi Parkı'nın hemen karşısındaki çocuk parkında şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldılar. Anne, F.Ş. ise kızını taciz ettiği iddia edilen kişilere elleriyle vurarak, tepki gösterdi.

Gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülen ve isimlerinin A.K., M.A. ve İ.A. olduğu öğrenilen şahısların kırmızı ışıklarda duran araçlardaki sürücülere mendil satmaya çalışıp cam silen kişiler olduğu, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu tespit edilirken polis merkezine götürülerek ifadesi alınan şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Burada ise savcılığın verdiği talimatla şüpheliler serbest bırakıldı.