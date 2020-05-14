12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahısları savcılık serbest bıraktı

Dün saat 14.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu'nda bir olay meydana geldi. İddialara göre 12 yaşındaki kız çocuğu sokağa çıkma kısıtlamasında esnetme saatleri kapsamında annesiyle birlikte geldiği Gezi Parkı'na gelerek bisikletiyle gezmeye başladı. O sırada yorulan H.Ş., bisikleti eline alarak annesinin yanına dönerken, önüne çıkan 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.
Gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülen ve isimlerinin A.K., M.A. ve İ.A. olduğu öğrenilen şahısların kırmızı ışıklarda duran araçlardaki sürücülere mendil satmaya çalışıp cam silen kişiler olduğu, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu tespit edilirken polis merkezine götürülerek ifadesi alınan şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Burada ise savcılığın verdiği talimatla şüpheliler serbest bırakıldı.