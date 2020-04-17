126 yeni kayıpla birlikte Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1769'a yükseldi

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında açıklamalada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatteki veri gelişmelerini de aktardı.

Bakan Koca açıklamasında, "126 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Toplam vefat eden vatandaş sayımız bin 769 oldu. 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 78 bin 546'ya yükseldi" sözleri ile açıkladı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın tavsiye ettiği ilaç çalışması ile ilgili olarak Koca, "İlaç ve aşı işi, hem milli hem de ciddi bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahretti Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptıpı basın açıklamasından bazı satır başları şöyle:

SON 24 SAATTE TÜRKİYE’DEKİ VAKA VE CAN KAYBI

- Bu saat itibariyle bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile birlikte, 558 bin 413 oldu. Bin 542 hastamız iyileşti, 8 bin 631 vatandaşımız iyileşti toplamda. Vaka artış hızımız azalıyor. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalıyor.

- 126 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Toplam vefat eden vatandaş sayımız bin 769 oldu.

- 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 78 bin 546’ya yükseldi.

- Bugün Covid-19 haritamızda Denizli, Eskişehir ve Erzincan’ı sizinle paylaşıyoruz. Bu şehirlerin seçiminde herhangi bir risk unsuru yoktur. Sadece durumu yansıtmak amaçlıdır.

- Dünyayı virüsü başta hafife alması bir felaket oldu. Pazar yerinden tüm dünyayı istila eden virüs 38 gündür ülkemizde. Sizden isteğim şu, mücadele yoluna girmişken, tedbirleri eskisinden sıkı tutun.

- Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın, evinizde kalın kendinizi koruyun, sevdiklerinizi koruyun. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görülmeyen kahramanlarıdır. Boş sokaklar, bu savaşı kazandığımız alanlardır.

- Tespit edilen vakalar üzerinden, hastalığı kontrol altına almamızda filyasyondan bahsetmiştir. Temas zincirini bularak hastaları belirlemiştik. Filyasyon, salgın hastalıkların başından beri bilinen bir adımdır.

- Hastalığın önünü kesmektedir. Önünü kesmezseniz sadece tedaviyle sonuç alamazsınız. İlk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulamadır.

- Bugüne kadar filyasyon yapılan temaslı kişi sayısı 322 bin 754 oldu. Filyasyon oranımız yüzde 97,5’e ulaştı. Saha ekiplerimizce yapılan tüm işlemler, bakanlığımız tarafından elektronik takip ediliyor.

- Bu sayede filyasyon başarımızı sayısal olarak ölçebiliyoruz, fazladan tedbirlere karar verebiliyoruz. Sahada bu çalışmayı yoğun bir şekilde yürüten ilçe sağlığı müdürlükleri ve diğer sağlık personellerimiz onların tespitini kolaylaştırıyor, diğer yandan gözetim altında tutarak, hastanelerimizdeki yükü azaltıyorlar.

- Sosyal güvenceye bakmaksızın tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Filyasyon sonucu aile hekimlerimizce takibi yapılan ve hastaneye yönlendirilen hastalarda bu süreci somut olarak gördük.

- Alt hastalığı olan ve Covid-19’u taşıyan hastalarda, erkenden tedavisi başlayan hastalarımızı yüzde 4 oldu. Erken tedavi başlamanın bir başka somut sonucu da, hastalığın zatürreye dönüşmeye hızındaki değişmedir.

- 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmasını kısıtladık, daha sonra da 20 yaş altına yönelik karar aldık. Bu kararlar doğrultusunda pozitif vakada azalma görüldü. Bu yasaktan önce 30’u 65 yaş üstü hastamız vardı, şimdi yüzde 18’e düştü.

- Filyansyon ile ve artan test sayılarıyla vaka sayılarımızda artış devam etmektedir, ancak artış hızında düşüş yaşandığını görüyoruz. Günlük hastaneye yatan sayımızda da düşüş yaşanmaktadır.