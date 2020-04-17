İstanbul 17°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98105
ALTIN
376.924
DOLAR
6.9224
STERLİN
8.6499
EURO
7.5333

126 yeni kayıpla birlikte Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1769'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü salgınında 17 Nisan verilerini açıkladı. Bakan Koca, salgın nedeniyle son 24 saatte 126 yeni kayıp yaşandığını ve toplam can kaybı sayısının 1769'a yükseldiğini duyurdu.

17 Nisan 2020 Cuma 18:15
126 yeni kayıpla birlikte Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1769'a yükseldi

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında açıklamalada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatteki veri gelişmelerini de aktardı.

Bakan Koca açıklamasında, "126 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Toplam vefat eden vatandaş sayımız bin 769 oldu. 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 78 bin 546'ya yükseldi" sözleri ile açıkladı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın tavsiye ettiği ilaç çalışması ile ilgili olarak Koca, "İlaç ve aşı işi, hem milli hem de ciddi bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahretti Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptıpı basın açıklamasından bazı satır başları şöyle:

SON 24 SAATTE TÜRKİYE’DEKİ VAKA VE CAN KAYBI

- Bu saat itibariyle bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile birlikte, 558 bin 413 oldu. Bin 542 hastamız iyileşti, 8 bin 631 vatandaşımız iyileşti toplamda. Vaka artış hızımız azalıyor. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalıyor.

- 126 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Toplam vefat eden vatandaş sayımız bin 769 oldu.

- 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 78 bin 546’ya yükseldi.

- Bugün Covid-19 haritamızda Denizli, Eskişehir ve Erzincan’ı sizinle paylaşıyoruz. Bu şehirlerin seçiminde herhangi bir risk unsuru yoktur. Sadece durumu yansıtmak amaçlıdır.

- Dünyayı virüsü başta hafife alması bir felaket oldu. Pazar yerinden tüm dünyayı istila eden virüs 38 gündür ülkemizde. Sizden isteğim şu, mücadele yoluna girmişken, tedbirleri eskisinden sıkı tutun.

- Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın, evinizde kalın kendinizi koruyun, sevdiklerinizi koruyun. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görülmeyen kahramanlarıdır. Boş sokaklar, bu savaşı kazandığımız alanlardır.

- Tespit edilen vakalar üzerinden, hastalığı kontrol altına almamızda filyasyondan bahsetmiştir. Temas zincirini bularak hastaları belirlemiştik. Filyasyon, salgın hastalıkların başından beri bilinen bir adımdır.

- Hastalığın önünü kesmektedir. Önünü kesmezseniz sadece tedaviyle sonuç alamazsınız. İlk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulamadır.

- Bugüne kadar filyasyon yapılan temaslı kişi sayısı 322 bin 754 oldu. Filyasyon oranımız yüzde 97,5’e ulaştı. Saha ekiplerimizce yapılan tüm işlemler, bakanlığımız tarafından elektronik takip ediliyor.

- Bu sayede filyasyon başarımızı sayısal olarak ölçebiliyoruz, fazladan tedbirlere karar verebiliyoruz. Sahada bu çalışmayı yoğun bir şekilde yürüten ilçe sağlığı müdürlükleri ve diğer sağlık personellerimiz onların tespitini kolaylaştırıyor, diğer yandan gözetim altında tutarak, hastanelerimizdeki yükü azaltıyorlar.

- Sosyal güvenceye bakmaksızın tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Filyasyon sonucu aile hekimlerimizce takibi yapılan ve hastaneye yönlendirilen hastalarda bu süreci somut olarak gördük.

- Alt hastalığı olan ve Covid-19’u taşıyan hastalarda, erkenden tedavisi başlayan hastalarımızı yüzde 4 oldu. Erken tedavi başlamanın bir başka somut sonucu da, hastalığın zatürreye dönüşmeye hızındaki değişmedir.

- 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmasını kısıtladık, daha sonra da 20 yaş altına yönelik karar aldık. Bu kararlar doğrultusunda pozitif vakada azalma görüldü. Bu yasaktan önce 30’u 65 yaş üstü hastamız vardı, şimdi yüzde 18’e düştü.

- Filyansyon ile ve artan test sayılarıyla vaka sayılarımızda artış devam etmektedir, ancak artış hızında düşüş yaşandığını görüyoruz. Günlük hastaneye yatan sayımızda da düşüş yaşanmaktadır.

Son Güncelleme: 17.04.2020 18:17
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSon DurumÖlü SayısıVaka SayısıKoronavirüsBilim KuruluBilanço
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı
Af Yasası Onaylandı! Af Yasasına göre koşullu salıverme şartları neler?
Af Yasası Onaylandı! Af Yasasına göre koşullu salıverme şartları neler?
MKEK'den yüzde 100 yerli ve milli solunum cihazı
MKEK'den yüzde 100 yerli ve milli solunum cihazı
Kandil'de PKK'ya ağır kayıp! 18 terörist öldürüldü
Kandil'de PKK'ya ağır kayıp! 18 terörist öldürüldü
Vali Ali Yerlikaya yasak öncesi istanbul'lulara uyarılarda bulundu
Vali Ali Yerlikaya yasak öncesi istanbul'lulara uyarılarda bulundu
Traktör altında feci ölüm!
Traktör altında feci ölüm!

Popüler Haberler

Ankara Anfa 2990 personel alımı şartları nelerdir? Ankara Anfa 2990 Personel Alımı Yapacak
Şok market 15 Nisan – 22 Nisan 2020 bu haftanın indirimli ürünler listesi
2020 elektrik faturası 80 TL devlet desteği başvuru evrakları ve şartları
Boşanan kadının kendi ailesi yönünden alabileceği yardım ve maaşlar
Çiğ Süt ve Manda ve Malak destek ödemeleri bugün ödeniyor!
Arka Sokaklar Rıza Baba neden yok? Arka Sokaklar Rıza Baba geri dönecek mi ne zaman dönecek?
Halıdan çıkmayan lekeler nasıl temizlenir? Püf noktaları nelerdir?
2019 2. Dönem buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak?
Eşi vefat eden kadınlara 325 TL yararlanma şartları nelerdir? Eşinden boşanan kadınlar yardımlardan yararlanabilecek mi?
Geliri olmayan kimler sosyal yardımlardan yararlanabilir? 3 Ayrı ödeme yapılacak
Akbank konut kredisi taksitlerin üç aya kadar erteleme faizi ne kadar?
Sokağa çıkma yasağı yaş sınırı 60'a mı düşürülecek, 60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmeleri
Türkiye’de 2020 Nisan ayında kredi kartı harcamaları ne kadar?
18 Mart'ta atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?
23 Nisan'da çocuklar için evde yapılabilecek etkinlikler nelerdir? 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri nasıl yapılacak?
Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusuna iyi gelecek ve önleyecek doğal çözümler
Migros market 16-29 Nisan 2020 migroskop dergisi indirimli ürünleri
SSK emekli olursam ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı sorgulama nasıl ve nereden öğrenilir?
Serenay Sarıkaya duyurdu! Medcezir ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
2020 GSS prim borcu hangi şartlarda nasıl silinir? SGK’ya GSS için nasıl itiraz edilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.