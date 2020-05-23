13 bin liraya mal olan bayram yolculuğu

81 il'de sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği bu süreçte Bayram sebebiyle İstanbul'dan Trabzon'a izinsiz gitmeye çalışan bir otomobilde ki aynı aileden kişiye toplam 13 bin lira ceza kesildi

13 bin liraya mal olan bayram yolculuğu
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Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramınıda içine alacak şekilde dün başlayan Sokağa çıkmak kısıtlamasının olduğu bu süreçte bir aile seyahat izni almadan İstanbul'dan Trabzona yola çıktılar.

81 İl'in giriş çıkışlarında yoğun denetimlerin yaşandığı bu süreçte Trabzona gitmeye çalışan otomobil içinde ki aynı aileden 4 kişi Bursa'da trafik ekipleri tarafından durduruldu.

Polis ekiplerinin seyahat izn belgesini istemesiyle berabar otomobilde bulunan K.D, A.D, H.D ve A.E'nin izin belgesi almadan yolculuk yaptıkları anlaşıldı.

TOPLAM 13 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yasağı deldikleri için aileden her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Aile çekim yapan gazetecilere de tepki gösterdi.

Bursa'da polis ekipleri gün boyu denetimlerin ara vermeden sürdürüyor.


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