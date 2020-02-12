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13 Şubat Perşembe günü 23 ilde eğitime kar tatili! Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı etkisi devam ederken Valiliklerden son dakika kar tatili açıklamaları geldi. 13 Şubat perşembe günü 23 okulda eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi?

12 Şubat 2020 Çarşamba 23:59
13 Şubat Perşembe günü 23 ilde eğitime kar tatili! Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son kava tahmin raporlarıyla birlikte Valilikler ve resmi kulrumlar kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde eğitime ara verildiği ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Türkiye genelinde 23 ilde okullara kar tatili verilirken Valilik vatandaşların da yopun kar yağışında dikkat olmaları konusunda uyardı.

Yurdun birçok ilinde, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından peş peşe yapılan açıklamalar doğrultusunda, Bayburt, Erzincan, Ağrı, Bingöl, Sivas, Adıyaman, Muş, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis genelinde okullar yarın tatil edildi. Artvin, Van ile Bitlis'in kent merkezi ve Tatvan ilçesinde eğitime iki gün ara verilirken,  Siirt, Rize, Bitlis, Giresun, Kayseri, Adana, Diyarbakır, Ordu ve Trabzon'un il merkezleri ve bazı ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir günlük kar tatili yapılması kararı alındı.,

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada il merkezi, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde, 13 Şubat Perşembe günü kar ve buzlanma nedeniyle öğrenci taşımalarında risk oluşturan güzergahlardan gelen öğrencilerin okul müdürlüklerince izinli sayılacağı bildirilirken Kalkandere, İyidere, Derepazarı ve Güneysu ilçelerinde okulların tatil edilmediği, eğitim ve öğretimin yarın devam edeceği belirtildi.

Bayburt, Erzincan, Ağrı, Bingöl, Sivas, Muş, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya Siirt ve Kilis genelinde tüm okulların sadece 13 Şubat perşembe günü tatil olduğu açıklanırken Artvin il geneli, Bitlis'in Ahlat, Hizan, Güroymak, Adilcevaz ve Mutki kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yine Perşembe günü eğitimin tatil edildiği kaydedildi.

Trabzon'un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde bulunan tüm okullar, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören tüm öğrencilerin izinli sayıldığı; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise yoğun karın etkili olduğu Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okullarda eğitim 13 Şubat perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise kentte yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarından dolayı merkez yerleşke ve ilçelerdeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için yarın tatil olduğu bildirilirken, Bitlis Eren Üniversitesi de olumsuz şartları nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde 13 Şubat günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

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