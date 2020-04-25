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13 yaşında intihar eden küçük kızın ölümünde korkunç detay; Ablasını görmüştü!

Batman'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu kendisini tavana iple asarak intihar etti. Küçük kızın ölüm nedeni araştırılırken korkunç bir detay ortaya çıktı. Küçük kız, 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olmuştu.

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:25
13 yaşında intihar eden küçük kızın ölümünde korkunç detay; Ablasını görmüştü!

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yemişli köyün korkunç bir ölüm haberiyle sarsıldı. 13 yaşındaki N.Ş. isimli bir kız çocuğu ahırın tavanına kendisini iple asarak intihar etmiş olarak bulundu.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kızlarından bir süre haber alamayan aile her yeri aradıktan sonra evlerinin ahırını da kontrol ettiler. Küçük kızları N.Ş'yi tavana iple asılı halde bulan aile üyeleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 13 yaşındaki küçük kızın olay anında hayatını kaybettiğini belirledi. 

Kızlarının ölüm haberiyle sarsılan aile sinir krizleri geçirirken N.Ş'nin cansız bedeni otopsi yapılması için ambulansa alınarak Batman'a gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de küçük kızın ölümünü şüpheli bularak intihar vakası ile ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda ise korkunç bir detay ortaya çıktı. Kendisini asarak intihar eden N.Ş'nin ablasının da yaklaşık 10 yıl önce kardeşinin gözü önünde intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
BatmanIntiharGercüş13 Yaş
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