13 yaşındaki öz kızını iki kez hamile bırakan 'baba' tutuklandı

Sinop’ta yaşayan 13 yaşındaki kız çocuğu Ö.N.T, 2 yıl arayla hamile kaldı. Küçük kıza cinsel istismarda bulunan kişinin babası Ö.T (50) olduğu öğrenildi. Ö.T gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bebeğinin babası, kendi babası çıktı

Ö.N.T isimli kız çocuğu henüz 11 yaşındayken hamile kalarak, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Küçük kızın şüpheli doğumunun ardından ifadesi alınarak duyma engelli E.T (55) gözaltına alınarak tutuklandı. Daha sonra bebek ve E.T’den alınan DNA öneklerinin birbirini tutmadığı, bebeğin babasının E.T olamayacağı anlaşıldı.

Bebek küçük kızdan alınarak Samsun Yetiştirme Yurdu’nda koruma altına alınırken, yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. 13 yaşında olan kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişiyi tanımadığını söyleyerek çelişkili ifadeler verdi. Ö.N.T de ailesinden alınarak Samsun Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi.

Polis ekipleri, şu an iki yaşında olan ilk bebek ile kız çocuğunun kanındaki bebekten ve kızın babası Ö.T’den DNA öneği alarak incelemeye gönderdi. DNA testinin sonucunda iki çocuğun babası, kız çocuğunun da öz babası olan Ö.T olduğu anlaşıldı.

Kızına yıllardır cinsel istismarda bulunan baba gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ise cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 19:21