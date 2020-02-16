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13 yıla mahkum olan Emrah Serbes, açık ceza evine nakledildi

İzmir'de araç kullanırken trafik kazası yapan ve 3 kişinin ölümüne neden olduğu için 13 yıl hapis cezası alan Emrah Serbes, açık ceza evine nakledildi.

16 Şubat 2020 Pazar 10:42
13 yıla mahkum olan Emrah Serbes, açık ceza evine nakledildi

Yazar ve aynı zamanda senaristlikte yapan Emrah Serbes, Bodrum'a giderken İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazasına karışmış ve 3 kişinin ölümüne neden olmuştu. Çıkarıldığı mahkemede ölüme sebebiyet vermekten 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Serbes İzmir Menemen T tipi Cezaevi’ne konulmuştu.

Ayhan Özçelik, eşi Nilgün Özçelik ve 16 yaşındaki kızları Zeynep Özçelik'in ölümüne neden olan Emrah Serbes, Silivri açık ceza evine geçiş nedeni olarak 'Eğitim' gerekçesi öne sürüldü ve bu gerekçe karşılığında  tutuklu bulunduğu Menemen T tipi cezaevinden Silivri Açık Cezaevi’ne nakledildi.

Ceza İnfaz Kanunu yönetmeliğine göre Serbes'in mahkum olduğu suçtan ceza alanların cezalarının 10'da 1'i infaz edildikten sonra ceza evinden çıkmalarına 7 yıl kala açık cezaevine geçebiliyorlar. Kanunda ve yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmiş olan Serbes'in ise cezaevi idareleri tarafından dosyası hazırlanarak ilgili savcılıklara gönderildi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından da açık cezaevine geçiş için gerekli onayı alan Serbes, 'eğitim' gerekçesiyle Silivri'ye nakledildi.

Senarist Emrah Serbes kazadan sonra olayı üstlenmemiş ve daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanmıştı. 'Psikolojim iyi olmadığı için o an üstlenmedim. Kendimi hapse hazırlamak için psikiyatri kliniğe yattım. Alkol yoktu.' diye ifade veren Serbes’in kazadan sonra yattığı klinikteki muayenesinde 1.25 promil alkollü olduğu da ortaya çıkmış ve Serbes ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda ise 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Son Güncelleme: 16.02.2020 10:42
Anahtar Kelimeler:
Emrah SerbesAçık CezaeviSilivri
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