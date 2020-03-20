Karantina altında olması gereken bu kişilerin dışarda tespit edilemelrinin hemen ardından ise Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kendilerine verilen sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle 'Kabahatler Kanunu' işleme alındı ve her birine 392 lira idari para cezası kesildi.
14 günlük karantina sürecini ihlal edene para cezası kesilecek!
Koronavirüsü salgını nedeniyle 14 gün karantina sürecinde kalmayarak ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor. Bu uygulama ise ilk olarak Osmaniye'de, yurt dışından gelerek süreci ihlal eden 5 kişiye uygulandı.
20 Mart 2020 Cuma 18:39
Karantina altında olması gereken bu kişilerin dışarda tespit edilemelrinin hemen ardından ise Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kendilerine verilen sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle 'Kabahatler Kanunu' işleme alındı ve her birine 392 lira idari para cezası kesildi.