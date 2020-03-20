14 günlük karantina sürecini ihlal edene para cezası kesilecek!

Osmaniye'de Suudi Arabistan'dan döndükleri öğrenilen 5 kişi evlerinde kalmaları ve 14 günsürecinde olmaları istendi. R.G. (59), Ö.F. (72) ve S.S. (75) ile birlikte O.Y.(58) ve eşi F.Y.'nin (58) koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gerekenna uymadılar ve evde izleme, bilgilendirme formunu imzalamalrına rağmen tutanağa uymayarak dışarıda serbest bir şekilde dolaştılar.

Karantina altında olması gereken bu kişilerin dışarda tespit edilemelrinin hemen ardından ise Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kendilerine verilen sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle 'Kabahatler Kanunu' işleme alındı ve her birine 392 lira idari para cezası kesildi.

