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14 yaşında anne oldu bebeğini çöpe attı! İfadesi ise tüyler ürperticiydi

Edirne'de 14 yaşındaki bir çocuk bir bebek doğurdu. Doğumdan hemen sonra bebeği çöpe atan A.A. verdiği ifadesinde ise sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını söyledi.

07 Şubat 2020 Cuma 22:48
14 yaşında anne oldu bebeğini çöpe attı! İfadesi ise tüyler ürperticiydi

Edirne'ye bağlı Keşan ilçesinde sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde çanta içerisinde bir bebek bulundu. Yeni doğmuş olduğu anlaşılan kız bebeğin annesinin ise görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olay yerine yakın bir yerde oturan A.A. olduğu belirlendi.

Henüz 14 yaşında olan ve evde doğum yaptığı belirlenen A.A. ve doğum sırasında yanında olduğu belirlenen ablası 16 yaşındaki M.A. ekipleri tarafından evden alınarak emniyete getirildi. yeni doğmuş kızı bebeği ise sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

14 yaşındaki anne A.A'nın Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifade ise tüyler ürperticiydi. A.A. ifadesinde geçen yıl Tekirdağ’da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçarak bir metruk eve sığındığını ve burada tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını öne sürdü. A.A., daha sonra yetiştirme yurdundan da ayrılarak, Keşan’da yaşayan anne ve ablasının yanına geldiğini söyledi.

Anne A.A.’nın emniyette verdiği ifadesinden sonra polis gözstiminde Keşan Devlet Hastanesi kadın doğum servisine getirildiği ve yeni doğan bebeğinin ise Yoğun Bakım Ünitesi’nde kuvöze alınarak tedavilerinin devam ettiği ve her ikisnin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

diğer taraftan mahalle sakinlerinden Ayşenur Balta, mahallede yaşayanların üzüntü verici olduğunu söyleyerek bebeğin ağlama sesini duyarak, dışarıya çıktıklarını ve durumu hemen ekiplere haber verdikleirni belirterek, “Böyle bir şey yapılması çok kötü. Bu soğukta onu atması çok büyük vicdansızlık. Nasıl bir vicdan anlamıyorum. Görmeyerek, çöpümüzü üzerine de atabilirdik” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
EdirneKeşan14 Yaşında Anne
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