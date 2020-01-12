14 yaşındaki asperger sendromlu Yunus Emre, 500 yıl öncesini bile biliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 yıl önce İstanbul’da açılışını gerçekleştirdiği Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulundaki sohbetin görüntüleri basına dağıtıldı ve Erdoğan'ın görüşme sağladığı Yunus Emre'yi de tüm Türkiye tanımış oldu.

14 yaşınaki otizmli Yunus Emre Sağlık aslında asperger sendromlu bir çocuk. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan ve söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Sınıf öğretmeni olmak isteyen Yunus Emre’nin ailesi çocuklarındaki bu özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşlardan yardım talep ediyorlar.

Baba Murat Sağlık; "Yunus Emre’nin çoğu yeteneğini bizlerde sonradan keşfettik. Yunus Emre’nin daha bilmediğimiz birçok yeteneği var. Şuan bildiklerimizi de tesadüfen öğrendik. Çünkü onun çok farklı bir dünyası var. Keşfedemiyoruz. Kapalı bir kutu olarak görüyorum" diye konuşurken Yunus Emre'nin çok farklı araştırmalarının olduğunu ve bu durumda kendilerinin çok fazla yetersiz kaldıklarını vurgulayan şöyle devam etti:

“Profesörler dahi Yunus Emre’nin bu sistemi nasıl çözdüğünü açıklayamıyor. Beni şaşırtan örneklerden biri de bir yere misafirliğe gidiyoruz. O evin beyaz eşyalarını elektronik eşyalarını aklına kodluyor. Aradan beş yıl geçtikten sonra o eve tekrar gittiğimizde evde kombinin değişmiş olduğunu hatta elektrik süpürgesinin bile değişmiş olduğunu hemen farkına varıp söylemeye başlıyor."



Yunus Emre'nin ağabeyi Yusuf Sağlık ise ev ödevlerinde Yunus Emre'nin kendisine çok yardımcı olduğunu ve tarih bilgisinin çok yüksek seviyede olduğunu söyleyerek, "Bir gün Yunus Emre’yi kuaföre götürdüm, orada olan bir adam Yunus Emre’ye 500 sene öncesini sordu. Bende o kadar sene öncesini bilemez desem de Yunus Emre biraz düşündü ve doğru cevabı verdi." diye konuştu.