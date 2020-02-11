1440 personelli Diyarbakır-Batman hattı dev operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı, Zori Barınma Alanında oldukları düşünülen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri amacıyla Diyarbakır-Batman hattı arasında 1440 personel, 95 operasyonel timin katıldığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu'nun başladığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan, Zori Barınma Alanında oldukları düşünülen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bir operasyon kararı alındığı ve operasyona Diyarbakır Bölge ve İl Jandarma Komutanları ile Batman İl Jandarma Komutanının bizzat sevk ve idare ettiği belirtildi. Oerasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel ile 95 operasyonel timin katılarak görevlendirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamaya ek olarak yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın bölgede bulunan vatandaşların desteğiyle de başarılı bir şekide devam ettiğini kaydetti.

