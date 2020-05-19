15 dakika arayla iki kez kaza geçirdi, ikinci kazada yaşamını yitirdi

'inilçesinden aynı kişi taraından yapılan iki kaza haberi geldi. İlçeye bağlı Çaltı köyünden domates fidesi alıp Gölpazarına doğru gide 64 yaşındaki Eyüp Ceylan idaresindeki 11 EC 585 plakalı otomobil, ilçeye 20 kilometre kala yol üzerinde çamura saplandı.

Ceylan, kendisine yardım etmesi için yanına arkadaşını çağırırken olay yerine gelen Ceylan'ın arkadaşı çamura saplanan aracı kendi aracı ile çekerek kurtardı. İki arkadaş daha sonra arka arkaya Gölpazarı'na doğru yola çıkarken, Eyüp Ceylan'ın kullandığı otomobil bir önceki kazadan 15 dakika sonra bu kezde Bayat köyü Ören Deresi mevkiinde virajı alamayarak yol kenarına savruldu. Kaza sırasında boynu kırıldığı anlaşılan Eyüp Ceylan'ın feci şekilde hayatını kaybettiği belirlenirken olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza yerinde önlem alarak nöbetçi cumhuriyet savcısını beklendi. Savcı incelemesinin ardından Eyüp Ceylan'ın cansız bedeni Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.